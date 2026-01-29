Oliver Sonne jugará el resto de la temporada en el Sparta Praga: Será compañero de Joao Grimaldo

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Aunque la prensa en Dinamarca lo colocaba en el Copenhague la última semana, finalmente el destino de Oliver Sonne fue otro. El lateral derecho de la selección peruana firmó con el Sparta Praga por lo que resta de la temporada y será compañero de Joao Grimaldo, una de sus últimas incorporaciones.

Sin oportunidades en Inglaterra

La lucha por la titularidad en el Burnley de la Premier League de Inglaterra la perdió constantemente ante el veterano Kyle Walker y la preferencia del entrenador Scott Parker por el peruano-danés. Por tal motivo, el futbolista de 25 años buscó acabar la campaña con continuidad.

A través de su sitio web, el cuadro checo lo presentó en compañía de Tomas Rosicky, ídolo de la institución y actual director deportivo. El ex mediapunta de la selección de la República Checa se refirió a su incorporación y elogió sus virtudes que le permitieron llegar al fútbol inglés.

"Es un lateral derecho con una valiosa experiencia en el fútbol inglés. Incorporamos a un jugador que cumple con nuestras exigencias de intensidad, dinamismo y valentía en ataque. A la vez, es muy disciplinado en defensa. Creemos que, gracias a su calidad futbolística, mentalidad y carácter, se integrará a la perfección en el Sparta", indicó Rosicky.

🎙️ ROSICKÝ | „Oliver Sonne je pravý obránce s cennou zkušeností z anglického fotbalového prostředí. Přivádíme hráče, který splňuje naše nároky na intenzitu, dynamiku a odvahu v ofenzivě. Zároveň je velmi disciplinovaný směrem dozadu. Věříme, že díky jeho fotbalové kvalitě,... pic.twitter.com/Sg3ZEWMxyB — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 29, 2026

Sonne tendrá su cuarta experiencia en un equipo europeo, tras debutar en la Superliga danesa con el HB Koge en 2019 y luego dar el salto al Silkeborg, donde permaneció cuatro temporadas y se consagró campeón de la copa doméstica. Llegó a Inglaterra a finales de 2024 y tras más de un año, pasará a ser compañero de Joao Grimaldo.

Declaró para su nuevo club

El lateral de la selección peruana habló para el canal oficial del Sparta y comentó acerca de sus características de juego y cómo podrá aportar al equipo. Resaltó el equilibrio que tiene en ataque y defensa, además de la energía con la que cuenta.

"Soy un jugador agresivo que puede correr mucho, siempre yendo por la banda y con suerte puedo proporcionar algunos goles y asistencias. Un jugador enérgico con gran resto físico", comentó Sonne sobre sus puntos fuertes en su demarcación.

📺 SONNE | „V Dánsku jsem vyrostl, vlastním tedy dánský pas. Díky babičce mám ale peruánské kořeny. Proto jsem se před pár lety rozhodl, že chci reprezentovat národní tým Peru."



𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓 v prvním rozhovoru na Letné nejen o svém dvojím občanství 🪪



➡️ https://t.co/K6OKsBBhsp pic.twitter.com/ffzWfpFh9j — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 29, 2026

