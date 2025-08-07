Ysrael 'Cachete' Zúñiga consiguió un nuevo título: Ex goleador e ídolo de Melgar, se graduó como abogado

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se consagró en las canchas y también fuera de ellas. El ex delantero Ysrael Zúñiga, que paseó su fútbol por varios clubes peruanos y en el extranjero, se graduó como abogado en una conocida universidad privada. Esto lo hizo a la par de sus funciones como entrenador de EG Bentín Tacna Heroica en la Liga 2.

El 'Cachete' hará un postgrado

No conforme con este logro académico, el ex goleador de equipos como Universitario de Deportes, Sporting Cristal, y uno de los máximos ídolos del Melgar de Arequipa, continuará con su formación profesional. Además, el director técnico sumará más conocimientos a su currículum con un Máster Internacional en Derecho Deportivo.

El 'Cachete' Zúñiga con su diploma.

El exjugador que consiguió 117 goles en su carrera, a lo largo de 19 años de carrera, está convencido de que el fútbol también se construye desde el conocimiento y la gestión. Por tal motivo, decidió emprender el camino en las aulas. Es preciso mencionar que también cuenta con un título como Administrado en Gerencia Deportiva.

Su equipo busca el ascenso a la Liga 1

Bajo la dirección técnica del 'Cachete', el EGB Tacna Heroica, acabó en el cuarto lugar del grupo 2 de la fase regional en la Liga 2. Esto le permitió al 'Chelsea Tacneño' ocupar uno de los 10 cupos para la segunda instancia del torneo de ascenso peruano.

De momento, con tres fechas disputadas, su equipo lidera la llave 1 con siete puntos, fruto de dos triunfos y un empate. Cabe resaltar que el que finalice primero, clasificará directo a las semifinales, mientras que el segundo y tercero lo harán a los cuartos de final.

La carrera futbolística de Zúñiga

Vestido de corto, empezó en el año 1994 en el Unión Huaral con 17 años. Dio el salto al fútbol profesional de la mano de Melgar en 1999. A inicios del nuevo milenio, El Coventry City, que por esa época militaba en la Premier League, lo contrató. Llegó a compartir vestuario con el irlandés Robbie Keane. Descendió con los celestes y permaneció hasta mediados del 2002.

Tuvo pasos discretos por Estudiantes de Argentina, Cruz Azul en México y Bursaspor de Turquía. En Perú destacó en la 'U' y con Cristal, con el que alzó el título nacional en 2005. Conseguiría el segundo con Juan Aurich en 2011 y con los rojinegros en 2015. Colgó los botines en 2018, a los 42 años.

De esta manera, uno de los delanteros más reconocidos del fútbol peruano en las dos primeras décadas del siglo XXI, consiguió un título profesional en abogacía. Al mismo tiempo, se desempeña con entrenador en un equipo de segunda división.