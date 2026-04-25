Gianluca Lapadula volvió a anotar en derrota del Spezia: Club del 'Bambino' está cerca de descender

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Gianluca Lapadula parecer tener el santo de espaldas en esta temporada ya que luego de permanecer lesionado durante gran parte de ella, ahora parece que perderá la categoría luego de la complicada situación en la tabla de posiciones del Spezia tras su más reciente derrota en la Serie B.

Gianluca Lapadula anotó, pero Spezia se hunde

Pensando en mantener la categoría, el equipo del atacante de la Selección Peruana se midió ante el Catanzaro por la fecha 36 de la competencia. El elenco del 'Bambino' debía ganar a como de lugar para seguir luchando por quedarse en la segunda división, pero el resultado terminó siendo todo lo contrario.

A pesar de que empezaron de la mejor manera, el local se fue haciendo cada vez más fuerte y pronto se puso arriba en el marcador. Gianluca Lapadula tuvo un aporte más que importante ya que asistió en el primer tanto de Spezia y convirtió el segundo a través del punto de penal.

Al minuto 92, el juez pitó la pena máxima en favor de la visita y de inmediato el balón fue tomado por el futbolista de la Bicolor. Para mala suerte, en primera instancia el portero tapó su remate, pero por suerte el VAR indicó que hubo invasión en el área por lo que el disparo tuvo que repetirse.

🇵🇪⚽️ ¡𝗚𝗢𝗟 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗔𝗡𝗢! Por segunda fecha consecutiva, Gianluca Lapadula volvió a marcar en la derrota 4-2 de Spezia ante Catanzaro por la fecha 36 de la Serie B.



Quinto tanto del atacante peruano en la presente temporada. Lapadula también asistió en el primer gol de su... pic.twitter.com/Nn8qwpyt6K — Jorge Castillo (@JCastilloRoque) April 25, 2026

Ahí, el 'Bambino' infló las redes del elenco rival y decretó el 4-2 final. Lamentablemente, con este resultado Spezia se mantiene último en la tabla de posiciones con solo 33 puntos a falta de dos fechas.

Spezia, casi condenado a perder la categoría

De momento, el elenco de Gianluca Lapadula necesita más que un milagro para mantenerse en la Serie B de Italia. Para comenzar, deberán vencer a Venezia y Pescara el próximo 1 y 8 de mayo como local y visitante, respectivamente.

Luego de ello, deberá esperar que Pescara, Bari Y Reggiana pierdan sus duelos para poder finalmente salir de esta última casilla. Días atrás, luego de volver a anotar tras seis meses de sequía, el 'Bambino' aseguró que debían pelear hasta el final sin mirar a ningún otro equipo.

"Tenemos que afrontar los últimos tres partidos, uno por uno, sin mirar más allá", expresó en conferencia de prensa.

De esta manera, Gianluca Lapadula anotó nuevamente con Spezia en una nueva derrota en la Serie B. Sin embargo, el equipo del atacante peruano parece estar condenado a perder la categoría al ubicarse último en la tabla de posiciones.