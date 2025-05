Manuel Barreto fue presentado como nuevo Director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF

Este martes 12 de mayo se confirmó lo que se venía rumoreando desde hace días. Luego de su salida como director deportivo de Universitario, Manuel Barreto fue presentado como nuevo Director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol.

El exdirectivo crema llega en reemplazo de José Guillermo del Solar quien estuvo al frente de este cargo en los últimos años. En la ceremonia estuvo presente el presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien se mostró emocionado con este anuncio.

El cuestionado mandamás del balompié nacional señaló que tras la salida del Chemo se tomaron el tiempo necesario para elegir a la persona correcta para dirigir este proyecto el cual definiría el futuro del fútbol peruano.

Y es que además de la captación de jóvenes talentos en todo el territorio nacional, Manuel Barreto se encargará de designar a los directores técnicos de las selecciones peruanas sub-20, sub-17 y sub-15.

En esa misma línea, Barreto aseguró que es un honor llegar a la FPF por lo que señaló estar comprometido por sacar adelante el proyecto. Además, saludó lo hecho por Del Solar al señalar que hubieron cosas positivas, pero también precisó que se harán algunas mejoras según su consideración.

"Es un honor llegar a la Federación Peruana de Fútbol. Yo me siento orgulloso de ser peruano y trabajar por mis selecciones es algo que me llena de emoción. Como dice el presidente Lozano, vamos a continuar con las cosas que se han hecho bien y mejorar algunas otras. El trabajo en equipo y junto con todas las personas que trabajan en la Federación, ex futbolistas y medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de sacar esto adelante", precisó.