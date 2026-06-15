Uruguay empata 1-1 frente a Arabia Saudita en Miami: La Celeste se suma a la racha negativa de la CONMEBOL

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/06/2026
En el Hard Rock Stadium de Miami, Uruguay debutó en el Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita. El encuentro mostró a una Celeste dominante en posesión y remates, pero incapaz de transformar esa superioridad en goles.
Arabia Saudita, ordenada y combativa, sorprendió al adelantarse en el marcador a los 41 minutos con un tanto de Abdulelah Al Amri, tras un rebote que dejó sin reacción a Muslera.
La presión aumentó en el segundo tiempo, cuando Bielsa movió el banco en busca de frescura ofensiva. El ingreso de Nicolás de la Cruz y Canobbio dio más movilidad, pero el empate recién llegó al minuto 80 gracias a Maximiliano Araújo, que aprovechó un rechazo del arquero saudí para marcar con un derechazo.
Estadísticas y complicaciones
Uruguay terminó con 67 % de posesión y 30 remates, frente a solo 7 intentos de Arabia Saudita. Sin embargo, la falta de eficacia y la gran actuación del arquero Mohammed Al-Owais, que realizó nueve atajadas decisivas, impidieron que la Celeste se llevara los tres puntos.
El calor sofocante obligó a pausas de hidratación y afectó el ritmo del partido, sumando un factor extra de desgaste para los jugadores.
Reacciones tras el empate
El empate 1-1 frente a Arabia Saudita dejó a los jugadores uruguayos con sensaciones encontradas. El capitán Federico Valverde reconoció abiertamente su malestar y declaró: "Me voy frustrado y enojado", subrayando que el equipo no logró plasmar en el marcador la superioridad que mostró en posesión y ocasiones de gol.
Su testimonio refleja el estado anímico de la Celeste, que esperaba debutar con una victoria y ahora deberá ajustar su puntería y concentración para los próximos compromisos.
La racha de la CONMEBOL
El empate de Uruguay se suma a la racha irregular de las selecciones sudamericanas en los primeros días del Mundial. Paraguay sufrió una goleada por parte de Estados Unidos, Brasil no logró pasar del empate frente a Marruecos, Ecuador cayó ante Costa de Marfil, y ahora la Celeste tampoco logra imponerse.
El inicio deja a la CONMEBOL con más dudas que certezas, mostrando que los rivales de otras confederaciones están preparados para competir de igual a igual. Para este martes 16, argentina se enfrentará Argelia, por lo que queda esperar a ver si es que la albiceleste de Messi rompe esta abstinencia de triunfos para la Confederación.
El debut de Uruguay en Miami dejó un sabor amargo: dominó el juego, generó ocasiones y mostró intensidad, pero careció de contundencia. Arabia Saudita celebró un empate histórico y confirmó que puede dar pelea en el grupo. Para Bielsa y sus dirigidos, el desafío será transformar su volumen ofensivo en goles y romper la racha negativa de la CONMEBOL en este inicio mundialista.