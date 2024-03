¿Martín Cauteruccio se va de Sporting Cristal?: Delantero reveló en qué club continuaría su carrera

Martín Cauteruccio es el máximo goleador de Sporting Cristal y del campeonato peruano durante esta temporada, destacando por sus capacidades ofensivas y liderazgo. Sin embargo, el uruguayo declaró que hay otro club en el que le encantaría terminar su carrera.

En una reciente entrevista con 100% Deporte, 'Caute' se animó a revelar el nombre del equipo donde le gustaría retirarse profesionalmente. Hay que recordar que el delantero cuenta con 36 años, una edad avanzada para jugadores de su posición.

"No quiero ponerme en la cabeza algo que no sé si va a pasar, pero si pasara sería hermoso volver a Nacional, el club me dio muchas herramientas para el fútbol y para mi vida", expresó.