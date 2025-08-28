Matías Zagazeta cauteloso con el salto a la Fórmula 1: "Esperaría estar cerca, pero por el momento nos falta"

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El automovilismo peruano tiene a su mejor representante en la actualidad con Matías Zagazeta. El piloto peruano disputa su segunda temporada en la Fórmula 3 y su ilusión de llegar a la Fórmula 1 está latente. Sin embargo, es consciente de que tiene un camino largo por recorrer.

Consciente de su momento

Para radio Ovación, el deportista nacional, que se encuentra de para antes de la reanudación para la última jornada de la categoría, se sinceró con el momento que atraviesa y reconoció que la temporada ha sido complicada. No obstante, aún cree que es posible llegar al 'Gran Circo'.

"Si me había puesto un plazo, esperaría estar cerca a ello, pero por el momento nos falta un poco más. Pero como dije, todavía nos queda una fecha completa para tratar de obtener un buen resultado y uno bueno en Monza (Italia, 6-7 de setiembre) podría cambiar el panorama de lo que venga a fin de año y el próximo año también", sostuvo.

Zagazeta también respondió sobre si le llama la atención tentar otra categoría de no lograr el objetivo de llegar a la Fórmula 1. El piloto peruano no le cerró las puertas a otras opciones, aunque su prioridad es la máxima del automovilismo.

"Son opciones ir a correr en Estados Unidos (Indy Car), es opción seguir en otras categorías, a lo mejor dar el salto a la Fórmula 2, al otro año F3 o terminar corriendo en 'Endurance', como la 24 horas de Lemans. Verstappen habló que en algún momento le gustaría salir de F1 y competir en esta disciplina, pero la meta es llegar a F1", precisó.

La temporada 2025 de Zagazeta

El peruano de 21 años comenzó bien su primera campaña con el equipo DAMS, debutante en la categoría, con un quinto lugar en la primera carrera en Melbourne Park, por el Gran Premio de Australia. No obstante, fue la única vez que pudo puntuar, hasta el momento ocupa el 27° puesto.

Frente a sus otros dos compañeros de equipo, es el segundo con mejores resultados. Christian Ho de Singapur, ha tenido mejor regularidad, sumando 17 en dos GP. Por otra parte, el italiano Nicola Lacorte es el que peores resultados cosechó, sin puntuar en ninguna de las carreras. DAMS marcha último en el Mundial de Escuderías.

De esta forma, Matías Zagazeta se alista para la última carrera de la temporada de la F3 y con la esperanza de que pronto pueda llegar a la Fórmula 1. El piloto peruano es consciente que el salto no está cerca.