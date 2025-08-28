Universitario pide a la FPF sancionar a jugadores y directivos de Alianza Lima por gestos en el clásico

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico del fútbol peruano jugado el pasado domingo entre Universitario y Alianza Lima sigue dando que hablar. Además del fuerte cruce verbal que sostuvieron Hernán Barcos y Alex Valera el cual dejó mucha tela por cortar, ahora se suma un nuevo episodio que se viene jugando a través de los escritorios.

Universitario pide sancionar a jugadores y directivos de Alianza

Tras el pitazo final de Jordi Espinoza en el Estadio Monumental, se viralizaron sendos videos en redes sociales que mostraban a algunos integrantes del elenco íntimo realizando gestos provocativos hacia la parcialidad crema.

Los más criticados fueron Carlos Zambrano y el directivo Tito Ordóñez. Ambos integrantes de Alianza Lima recibieron duros comentarios de los hinchas de Universitario por estos ademanes realizados frente a las cámaras de TV.

Justamente, la directiva crema, encabezada por Franco Velazco Imparato, presentó un reclamo, ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, exigiendo que se sancione a Carlos Zambrano, Pablo Ceppelini, Tito Ordoñez y al psicólogo Giacomo Scerpella.

"En un momento se dijo que uno de lo que había hecho estos gestos era Franco Navarro Mandayo, pero no fue él. La 'U' colocó equivocadamente su nombre en el informe, pero después corrigieron y emendaron. Después, el club señala en sus argumentos una serie de casos que se han dado en la Liga 1, como las sanciones a Bustos y Gorosito", indicaron en L1 Max.

Universitario ha pedido sanciones para Zambrano, Ceppelini, Ordoñez y Scerpella@Gustavo_p4: "Se dijo que una de las imágenes correspondía a una acción de Franco Navarro Mandayo, pero no es así. Él no es"



Los casos Néstor Gorosito y Fabián Bustos

Uno de los argumentos principales de esta solicitud ha sido los castigos anteriores que se dieron contra Néstor Gorosito o Fabián Bustos a quienes suspendieron por varias fechas por situaciones similares. En el caso del 'Pipo', este recibió 8 fechas sin poder estar en su zona técnica por claros gestos contra el árbitro del encuentro entre Alianza Lima y Cienciano del Torneo Apertura.

Aquella vez, el estratega argentino fue expulsado por el juez y cuando cruzaba la cancha para irse a los camerinos, se tocó el rostro en repetidas ocasiones haciendo referencia al término 'caradura'. Por su parte, Fabián Bustos recibió un castigo similar en el anterior clásico en Matute donde celebró efusivamente aquel gol agónico de José Rivera.

Al igual que su colega, el director técnico fue sancionado con cuatro jornadas, aunque solo cumplió con una ya que dejó el cuadro crema para ir a Olimpia de Paraguay.

De esta manera, Universitario exige a la FPF sancionar a Carlos Zambrano, Pablo Ceppelini, Tito Ordoñez y al psicólogo Giacomo Scerpella, integrantes de Alianza Lima, por sus polémicos gestos en el último clásico.