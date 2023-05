¿Messi al Barcelona? Presidente del club revela que ha conversado con el jugador argentino

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se refirió sobre la situación de Lionel Messi y una posible vuelta al club, e indicó que se comunicó con 'La Pulga' tras su polémica salida en agosto del 2021.

De acuerdo a lo informado por el encargado del club, indicó ha recuperado su relación con Leo. Sin embargo, prefiere no dar mayores detalles por respeto al PSG.

Respecto a la situación económica del Barça ante la posible operación indicó que prefiere no referirse a especular posibles fichas sobre el salario que recibiría el jugador argentino

"Nosotros no queremos entrar en estas cifras porque sería recular y volver a encontrar la situación que nos encontramos, y no quiero que vuelva a pasar, son cifras que no pensamos que tengamos que afrontar, no hablando de Messi solo, sino de cualquier jugador", manifestó.