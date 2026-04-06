Actor de Jesús se revela en pleno viacrucis tras ser molestado por otros jóvenes: "Escenas eliminadas"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Durante Semana Santa es tradición escenificar la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. En diversas partes del mundo, muchas personas organizan obras de teatro y hasta actuaciones en la calle para mostrar cómo fue su vida. Sin embargo, durante una de estas representaciones, algo se salió de control y el actor que interpretaba a Jesús perdió la paciencia con unos jóvenes que lo molestaban.

Jesús pierde la paciencia en pleno viacrucis

Un video que se ha difundido ampliamente en redes sociales muestra el preciso instante en que un joven, que actuaba como Jesús de Nazaret, llevaba una pesada cruz por lo que parece ser una avenida principal. Detrás de él iba un grupo de jóvenes y adolescentes que, al parecer, lo estaban molestando.

Sin embargo, todo se salió de control cuando uno de ellos se subió a la cruz para hacerla más pesada. Lejos de seguir cargando el objeto, el actor reaccionó de forma inesperada: dejó caer la cruz en la pista y volteó para enfrentar a los jóvenes, llegando incluso a lanzarle una patada a quien se subió a ella.

Después de eso, "Jesús" siguió su camino y los jóvenes quedaron sorprendidos; algunos incluso dejaron de seguirlo. Este incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, y los internautas empezaron a dejar comentarios burlándose de la situación.

"No sé cómo lo vio, pero le pegó al que era", "El que perdonaba ya no perdona", "Escenas eliminadas de la película", "Jesús definitivamente no volverá a dar la vida por nosotros", "¿En qué parte de la Biblia está este capítulo?", "La parte donde dice 'perdonarás a tu prójimo', Jesús se la saltó", "En vez de 'La pasión de Cristo', sería 'La ira de Cristo'", se lee en los comentarios.

El viacrucis de Jesús

Las escenificaciones del viacrucis se realizan durante Semana Santa para recordar los últimos momentos de Jesús de Nazaret, desde su condena hasta su crucifixión. Esta tradición busca mantener viva la fe y permite a los creyentes reflexionar sobre el sacrificio y el significado de su entrega.

Además, estas representaciones acercan la historia a las personas de forma visual y emocional. En muchos países, se han convertido en actos culturales y religiosos que reúnen a comunidades enteras, fortaleciendo la identidad, la tradición y el sentido de unión entre los participantes.

Es así que, una representación por Semana Santa se volvió viral luego de que el actor que interpretaba a Jesús perdiera la paciencia ante las provocaciones de un grupo de jóvenes. El incidente generó sorpresa entre los presentes y desató una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos reaccionaron con humor.