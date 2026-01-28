Tragedia en Indonesia: Deslizamiento de tierra provoca la muerte de 38 personas y varios desaparecidos

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las intensan lluvias registradas el último sábado 24 de enero provocaron un deslizamiento de tierra devastador en Indonesia. Autoridades han confirmado que hasta el momento 38 personas han perdido la vida, mientras que los equipos de rescate reportan que la cifra de los desaparecidos supera a la veintena.

Varias casas afectadas

Este trágico evento ha ocurrido en la localidad de Pasirlangu, en la isla de Java Occidental. Más de 50 casas fueron arrastradas por el fuerte deslizamiento de tierra, así como causando la muerte de 38 personas, cantidad que ha ido creciendo desde que comenzaron los trabajos para tratar de encontrar a sobrevivientes.

Ade Dian Permana, jefe de la agencia de búsqueda y rescate de Bandung, informó a través de un comunicado que 27 personas siguen desaparecidas y que continúan con las labores para dar con ellas. Hasta la noche del martes eran 34 los fallecidos contabilizando, aumentando el balance en cuatro víctimas mortales más.

The terrifying moment of a landslide at the nickel mining site of PT Mega Haltim Mineral in North Maluku, Indonesiapic.twitter.com/F5jrjhfi2l — John Luke (@yesknow) January 28, 2026

Las autoridades indonesias han asegurado que la prioridad es el bienestar del personal de rescate, pese a que algunos realizan excavaciones incluso de forma manual. El temor ante otro alud es latente, debido a la inestabilidad del terreno y las precipitaciones que continúan presentándose.

Este tipo de desastres naturales es usual en el país asiático, sobre todo en temporada de lluvias que suele extenderse entre octubre y marzo. Varias localidades que están densamente habitadas en todo el territorio están en peligro de ser arrasadas cuando los deslizamientos suelen sorprender a las lugareños.

Árboles evitan aludes

De acuerdo al gobierno indonesio, a finales del año pasado fallecieron unas 1200 personas y más de 200 mil fueron desplazadas como consecuencia de los deslizamientos en la isla de Sumatra. Señala que los árboles y sus raíces ayudan a estabilizar el terreno, por lo que su ausencia la hace propensa a desastres.

La Agencia de Gestión de Desastres de la región (BPBD), el Ejército y la Policía de este país, realizan intensas tareas de búsqueda y rescate. De acuerdo a la Republika, las operaciones se han visto limitadas por las características geográficas del área, que presenta una pendiente pronunciada y laderas inestables.

Un deslizamiento de tierra registrado el último sábado en la isla de Java Occidental, en Indonesia ha dejado un importante saldo de víctimas mortales. Con el pasar de los días la cifra ha aumentado y este miércoles se han confirmado 38 fallecidos, mientras que 27 siguen siendo buscados por los equipos de rescate.