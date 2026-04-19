Debut de Miguel Trauco en Sport Boys termina en expulsión y violenta pelea con Germán Díaz

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El esperado debut de Miguel Trauco con Sport Boys en la Liga 1 terminó en escándalo. El lateral peruano, que ingresó en el segundo tiempo ante Alianza Atlético de Sullana, fue expulsado tras protagonizar una pelea con Germán Díaz, lo que desató caos tanto en el campo como en las tribunas del Estadio Campeones del 36.

La expulsión y la pelea

Trauco había ingresado a los 62 minutos y mostraba un rendimiento aceptable. Sin embargo, cerca a los 86 minutos, Carlos Zambrano, también jugador del club chalaco, cometió una falta contra Germán Díaz, lo que derivó en una discusión verbal entre este y Trauco.

Ante dicha situación, l árbitro Augusto Menéndez decidió directamente mostrar la tarjeta roja y expulsar a ambos jugadores del juego por conducta antideportiva. Sin embargo, ello no quedó ahí, ya que la tensión escaló cuando, camino al túnel que dirige a los vestidores, Trauco y Díaz se enfrentaron a golpes, generando el caos y obligando a la intervención de efectivos policiales.

La situación se trasladó también a las gradas. Hinchas del cuadro piurano empezaron a lanzar objetos hacia los jugadores rosados que se dirigían al túnel para intervenir. entre los objetos que se lanzaban se observaron botellas, una de las cuales impactó en la cabeza de un jugador de Sport Boys.

Aunque se trató de una botella plástica, el hecho podría derivar en sanciones para el estadio por falta de control. La PNP intervino rápidamente para contener los disturbios y restablecer el orden.

❌ SE ROMPIÓ EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN SULLANA ⚠️



Luego de las expulsiones a los jugadores Miguel Trauco y German Díaz, la tribuna del Estadio Campeones del 36 lanzó objetos a los jugadores de Sport Boys que se encontraban en el túnel de salida. La PNP acabó interviniendo... pic.twitter.com/3FTfBl8gaX — L1MAX (@L1MAX_) April 19, 2026

¿Cómo terminó el partido?

Pese a la polémica y las expulsiones, el encuentro continuó y Sport Boys logró imponerse por 1-0, resultado que dio alivio a la hinchada rosada. El triunfo permitió al equipo sumar puntos importantes en la fecha 11 del Torneo Apertura, aunque la expulsión de Trauco lo dejará fuera del próximo duelo ante Juan Pablo II y recién podrá reaparecer en la visita a FC Cajamarca por la fecha 13.

El debut de Trauco, lejos de ser una celebración, terminó en un episodio que reabrió la preocupación sobre la violencia en el fútbol peruano. La pelea con Germán Díaz y los incidentes en las tribunas evidencian la necesidad de reforzar la seguridad en los estadios y aplicar sanciones ejemplares para evitar que estos hechos empañen el espectáculo deportivo.

Con este suceso, para Sport Boys, el triunfo habrás sido un bálsamo, pero la polémica marcará la narrativa de su campaña en el Apertura.