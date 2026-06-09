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Transparencia: "En caso de que se produzca una victoria de Keiko, no se invalidaría el resultado del conteo rápido"

Omar Awapara, secretario general de Transparencia, indicó que, en el caso de una eventual victoria de Keiko Fujimori, ello no invalidaría el resultado del conteo rápido que emitió junto a Ipsos.

Transparencia se pronuncia tras eventual victoria de Keiko en segunda vuelta
Transparencia se pronuncia tras eventual victoria de Keiko en segunda vuelta (Foto: Composición Exitosa)

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 09/06/2026

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En declaraciones a Exitosa, Omar Awapara, secretario general de Transparencia, señaló que, en caso de una eventual victoria de Keiko Fujimori, ello no invalidaría el resultado del conteo rápido que emitió junto a Ipsos, ya que se encontraría dentro del margen de error.

No se invalidaría resultado de conteo rápido en eventual victoria de Keiko

Después de que la ciudadanía asistió el pasado domingo, 7 de junio, a las urnas para participar de la Segunda Elección Presidencial, la institución en mención invocó a la responsabilidad política y al respeto de los resultados tras una jornada electoral pacífica.

En ese sentido, para Omar Wapara, secretario general de Trasnparencia, "son tiempos de mucha incertidumbre" y admitió que han sido proceso de elecciones con "baja legitimidad" por las incidencias logísiticas y operativas que se produjeron en la primera vuelta.

Consideró que frente a un escenario en el que abunda la desinformación. en medio de la expectativa por querer saber al ganador o ganadora de las Elecciones Generales 2026. es fundamental "mantener la calma e informarse de fuentes oficiales" sobre cómo van los resultados.

"Estamos a la espera de que se termine de contar los votos y se resuelva este empate (entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez) que hemos registrado desde el día domingo. Con mayor importancia aún porque no hay todavía una certeza sobre quién va a ser quien nos gobierne a partir del 28 de julio", manifestó.

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