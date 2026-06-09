Transparencia: "En caso de que se produzca una victoria de Keiko, no se invalidaría el resultado del conteo rápido"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En declaraciones a Exitosa, Omar Awapara, secretario general de Transparencia, señaló que, en caso de una eventual victoria de Keiko Fujimori, ello no invalidaría el resultado del conteo rápido que emitió junto a Ipsos, ya que se encontraría dentro del margen de error.

No se invalidaría resultado de conteo rápido en eventual victoria de Keiko

Después de que la ciudadanía asistió el pasado domingo, 7 de junio, a las urnas para participar de la Segunda Elección Presidencial, la institución en mención invocó a la responsabilidad política y al respeto de los resultados tras una jornada electoral pacífica.

En ese sentido, para Omar Wapara, secretario general de Trasnparencia, "son tiempos de mucha incertidumbre" y admitió que han sido proceso de elecciones con "baja legitimidad" por las incidencias logísiticas y operativas que se produjeron en la primera vuelta.

Consideró que frente a un escenario en el que abunda la desinformación. en medio de la expectativa por querer saber al ganador o ganadora de las Elecciones Generales 2026. es fundamental "mantener la calma e informarse de fuentes oficiales" sobre cómo van los resultados.

"Estamos a la espera de que se termine de contar los votos y se resuelva este empate (entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez) que hemos registrado desde el día domingo. Con mayor importancia aún porque no hay todavía una certeza sobre quién va a ser quien nos gobierne a partir del 28 de julio", manifestó.

Noticia en desarrollo...