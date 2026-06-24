Colombia: Abelardo De La Espriella es declarado ganador de la segunda vuelta por el Consejo Nacional Electoral

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial colombiana llevada a cabo el pasado domingo 21 de junio, dando ganador al derechista Abelardo De La Espriella (Defensores de la Patria) por sobre el oficialista Iván Cepeda (Pacto Histórico).

De acuerdo con ley electoral, el flamante titular de la Casa de Nariño (Palacio Presidencial de Colombia) asumirá la presidencia desde el próximo 7 de agosto por un plazo de cuatro años. Cabe precisar que, según la constitución de aquel país, no existe la reelección presidencial.

Oficial sucesor de Gustavo Petro

Según las cifras oficiales tras el escrutinio, Abelardo de la Espriella obtuvo 12 960 166 votos, mientras que Iván Cepeda logró 12 708 312 votos. En el caso del también sucesor de Gustavo Petro, estará acompañado en la vicepresidencia por José Manuel Restrepo Abondano.

Terminó el escrutinio, @ABDELAESPRIELLA es el presidente de todos los Colombianos.



- Abelardo de la Espriella: 12.960.166 votos



- Iván Cepeda: 12.708.312 votos@ABDELAESPRIELLA aumentó 624 votos frente al preconteo inicial, mientras Cepeda perdió 400 votos. pic.twitter.com/56kC7UYlnf — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 24, 2026

A través de sus redes sociales, el elegido como presidente de Colombia se dirigió a sus compatriotas y ciudadanía en general para agradecerles por el respaldo obtenido en las urnas.

"Esta victoria no le pertenece a un solo hombre. Le pertenece a millones de colombianos que decidieron defender la democracia, la libertad y la esperanza. Hoy termina una campaña y comienza una nueva etapa de trabajo, unidad y compromiso para hacer realidad la Patria Milagro que soñamos", escribió en "X".

¡Ganó el pueblo colombiano!



Vencimos el miedo, las amenazas y a quienes creían que podían arrebatarle a Colombia su futuro.



Esta victoria no le pertenece a un solo hombre. Le pertenece a millones de colombianos que decidieron defender la democracia, la libertad y la esperanza.... pic.twitter.com/kQu6aTu7fp — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 24, 2026

Iván Cepeda reconoce resultados de la segunda vuelta

En la previa, tras conocer el resultado en contra de sus intereses, el ahora excandidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico) reconoció la decisión de la población colombiana que dio como ganador del balotaje a Abelardo De La Espriella.

"Como candidato del Pacto Histórico y la alianza por la vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática, lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos", señaló.

Un día antes, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó su declaración preliminar sobre la segunda vuelta presidencial colombiana, calificando el proceso electoral como "transparente". Además, resaltó que la jornada estuvo bien organizada y respaldada por "instituciones democráticas sólidas", pese al alto nivel de polarización que marcó la contienda.

Desde Bogotá, el jefe de la misión, Esteban González Pons, explicó, que la Registraduría Nacional del Estado Civil organizó los comicios "de manera transparente y eficaz", afrontando además los desafíos logísticos y de seguridad presentados en algunas zonas del país.

Frente a la proclamación de resultados, Colombia en transición democrática para que en las siguientes semanas entre en funciones el nuevo gobierno encabezado por el derechista.