Mundial 2026: Estos son los máximos goleadores tras la primera fecha de la fase de grupos con Messi a la cabeza

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 arrancó con una lluvia de goles: 75 en 24 partidos, un promedio superior a tres por encuentro. Entre los protagonistas de esta primera fecha destacan Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes no solo lideraron a sus selecciones, sino que también encendieron la disputa por convertirse en los máximos goleadores en la historia de los mundiales, un récord que hasta ahora pertenece a Miroslav Klose con 16 tantos.

Un Hat-Trick histórico

Messi fue el gran protagonista de la jornada. En Kansas City, frente a Argelia, firmó el primer hat-trick del torneo con goles a los 17, 60 y 76 minutos. Con ello alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo, igualando la marca de Klose y convirtiéndose en el primer jugador en llegar a esa cifra desde Brasil 2014.

Su actuación no solo aseguró la victoria de Argentina por 3-0, sino que también lo colocó en la cima de la tabla histórica, un logro que parecía reservado para Mbappé, quien horas antes se había acercado peligrosamente al récord.

Doblete de Kylian en el Francia vs. Senegal

El francés, por su parte, había encendido la expectativa en Boston. Con dos goles frente a Senegal en el triunfo 3-1 de Francia, Mbappé llegó a 14 tantos mundialistas, superando en ese momento a Lionel Messi y quedando a solo dos de Klose.

Su doblete lo reafirmó como el delantero más decisivo de su generación y dejó claro que la carrera por la cima no será un camino solitario para Messi. El duelo entre ambos promete marcar la narrativa del torneo.

Haaland y Kane: Las potencias europeas

Más allá de esta disputa histórica, otros nombres dejaron huella en la primera fecha. Erling Haaland debutó en un Mundial con un doblete en la victoria de Noruega 4-1 sobre Irak, mostrando la potencia que lo caracteriza y confirmando que su selección puede ser una revelación.

Harry Kane, capitán de Inglaterra, también anotó dos veces en el vibrante 4-2 frente a Croacia, reafirmando su rol como líder y goleador en los grandes escenarios.

Jornadas de dobletes

En Houston, Kai Havertz fue figura en la goleada de Alemania 7-1 sobre Curazao, con dos tantos que reflejaron la contundencia germana. En New Jersey, Folarin Balogun se estrenó con la camiseta de Estados Unidos marcando dos goles en el 4-1 sobre Paraguay, consolidando su lugar en el ataque norteamericano.

Yasin Ayari, mediocampista sueco, sorprendió con un doblete en la victoria 5-1 sobre Túnez, mientras que Elijah Just mantuvo viva la ilusión de Nueva Zelanda con dos goles en el empate 2-2 frente a Irán.

Kai Havertz, Folarin Balogun, Yasin Ayari y Elijah Just marcaron dobletes durante sus encuentros.

La primera fecha del Mundial 2026 no solo dejó cifras espectaculares, sino también historias que comienzan a tejerse. Messi alcanzó la cima histórica, Mbappé lo persigue con hambre de gloria, y otros delanteros se suman a la carrera por la Bota de Oro. El torneo apenas comienza, pero ya promete ser recordado como uno de los más prolíficos en goles y emociones.