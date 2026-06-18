Gianluca Lapadula: Se conoció la fecha de llegada del 'Bambino' para convertirse en jugador de Universitario

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras el Mundial 2026 se viene llevando a cabo en Norteamérica, en el Perú Universitario sigue tratando de reforzar su plantel para mejorar lo hecho en esta primera parte de la temporada. En ese sentido, los cremas están cerca de sumar a sus filas a uno de los delanteros más importantes del país en los últimos años.

Se reveló la fecha de llegada de Gianluca Lapadula

Luego de semanas de negociación, la directiva merengue llegó a un acuerdo con Gianluca Lapadula para que se una a sus filas en este mercado de medio años. Con ello, el atacante de la Selección Peruana dejará el fútbol italiano y jugará por primera vez en la Liga 1 con el equipo estudiantil.

A falta de la firma para concretar la operación, en las últimas horas se conoció la fecha en la que el delantero arribará a nuestra capital para afinar detalles y sumarse de una vez por todas a los trabajos de Héctor Cúper.

Según indicaron en la última edición del programa de YouTube, 'Modo Fútbol', el atacante ítalo-peruano debía llegar este mismo jueves 18 de junio, pero unos temas administrativos lo impidieron. Finalmente, el delantero pisará el Jorge Chávez este viernes 19 donde será recibido por una delegación del club merengue.

Gianluca Lapadula jugará por primera vez en el fútbol peruano.

Luego de ello, Gianluca Lapadula pasará por los exámenes médicos de rigor, afinará detalles del contrato y posteriormente estampará su firma para concretar la operación. Finalmente, el futbolista será presentado públicamente en una conferencia de prensa la cual aún no ha sido confirmada por el club.

Jordan Guivin pega la vuelta a la 'U'

A la espera de Lapadula, los merengues anunciaron el fichaje de Jordan Guivin para reforzar el mediocampo del primer equipo. El volante nacional pega la vuelta al club donde antes había llegado como una gran promesa, pero no logró colmar las expectativas.

"El volante Jordan Guivin regresa al Club Universitario de Deportes para iniciar una nueva etapa en la institución. El mediocampista retorna a Ate con mayor experiencia y madurez, listo para asumir nuevos desafíos con los colores del único grande. El mediocampista se reincorpora al plantel con el objetivo de aportar su compromiso, experiencia y trabajo colectivo en una temporada que presenta importantes retos para el equipo crema", indicó.

De esta manera, se conoció que Gianluca Lapadula llegará este viernes 19 de junio para ultimas detalles y convertirse en flamante refuerzo de Universitario.