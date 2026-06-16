Con doblete de Mbappé: Francia vence 3-1 a Senegal en el Mundial 2026 con un final electrizante

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Francia inició su camino en el Mundial 2026 con un triunfo 3-1 sobre Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un partido que tuvo un desenlace vibrante. El equipo de Didier Deschamps mostró jerarquía, pero también sufrió ante la intensidad africana, que nunca bajó los brazos y encontró un gol en los minutos finales que parecía darle emoción al marcador.

El desarrollo del encuentro

El primer tiempo fue más parejo de lo esperado. Senegal, con orden defensivo y velocidad en ataque, generó peligro con un disparo de Nicolas Jackson que se estrelló en el poste. Francia, pese a dominar la posesión, no encontró claridad en los últimos metros.

La diferencia llegó recién en el complemento. A los 65 minutos, Kylian Mbappé rompió la resistencia con un remate cruzado que abrió el marcador, rompiendo además el récord de goles en Copas Mundiales de Pelé (12 goles) e igualando a Messi (13 goles).

El 2-0 se produjo a los 81', cuando Bradley Barcola aprovechó un error defensivo y definió con suma tranquilidad, asegurando la victoria a pocos minutos de cerrar el encuentro.

Un cierre dramático

Cuando parecía que todo estaba sentenciado, Senegal encontró un premio a su esfuerzo. En el minuto 95+4', Ibrahim Mbaye descontó y encendió la ilusión de los hinchas africanos.

Sin embargo, la alegría duró apenas segundos: en la jugada siguiente, tras el saque desde el medio, Mbappé sacó un potente disparo desde fuera del área al 90+5' que se convirtió en el 3-1 definitivo. El gol fue descrito como un "latigazo" que apagó cualquier esperanza senegalesa y reafirmó la jerarquía francesa.

Estadísticas del esncuentro

Posesión: Francia 53.7 % - Senegal 46.3 %.

Francia 53.7 % - Senegal 46.3 %. Remates a portería: Francia 8 - Senegal 2.

Francia 8 - Senegal 2. Pases completados: Francia (576) con 87.7 % de precisión.

Con este triunfo, Francia lidera el Grupo I y confirma su condición de candidata al título. Mbappé, además, alcanzó en ese último tanto 14 goles en Mundiales, superando a a Messi y ahora quedando a solo dos de Miroslav Klose (16), máximo goleador histórico del torneo.

Un rival duro

Senegal, pese a la derrota, dejó una buena imagen y demostró que puede complicar a rivales de peso. Su próximo reto será contra Noruega, mientras que Francia enfrentará a Irak en la segunda fecha.

El partido entre Francia y Senegal fue un ejemplo de cómo un cierre puede cambiar la narrativa: el descuento africano parecía darle emoción al resultado, pero la respuesta inmediata de Mbappé reafirmó la jerarquía de los galos.

Para los hinchas senegaleses, el gol de Mbaye fue un consuelo; para Francia, el contragolpe de su estrella fue un recordatorio de que su poder ofensivo puede aparecer en cualquier instante.