Alianza Lima se pronunció sobre supuesto interés por Luis Advíncula: Esto dijo Franco Navarro Jr.

En los últimos días, el nombre de Luis Advíncula sonó en más de una oportunidad como alternativa de fichaje para Alianza Lima de cara a la próxima temporada. Incluso, desde Argentina llegó la información de que los blanquiazules pagarían el monto que pide Boca Juniors el cual asciende a 1.5 millones de dólares para concretar la operación y sumarlo a sus filas.

Alianza se pronunció oficialmente sobre el posible interés por Luis Advíncula

Justamente, tras el triunfo por 3-1 ante Sport Boys, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de la institución, conversó con la prensa y al ser consultado sobre el posible fichaje del 'Rayo', este aseguró que no hay absolutamente nada a pesar de los rumores que circularon por estos días.

El directivo de Alianza Lima dejó en claro que Luis Advíncula es un jugador atractivo para cualquier club debido a su probada calidad, pero volvió a asegurar que de momento no hay ninguna negociación ya que este cuenta con contrato hasta fines del 2026 con Boca Juniors.

"Luis es un jugador superinteresante, no solo para Alianza Lima, entiendo que para cualquier equipo del medio local e internacional. Demás está hablar de su calidad futbolística. Lo conozco de paso en la Selección y es un excelente profesional. Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada, somos respetuosos; él tiene contrato con Boca Juniors", indicó.

Las cifras no son ciertas

En esa misma línea, el hijo de Franco Navarro también se refirió a la suma de 1.5 millones de dólares que supuestamente pagaría el elenco victoriano por hacerse con los servicios del 'Rayo'. De acuerdo a su consideración, esta cifra no es real ya que el club no está dispuesto a desembolsar una cifra de este tamaño.

"Se estuvieron hablando de cifras estratosféricas que no son reales. Nosotros para traer a un jugador hacemos un análisis deportivo y económico, y en ese sentido, hoy por hoy, no es este momento para hablar de Luis", añadió.

Navarro también precisó que la intención del proyecto deportivo que lidera es mantener una base de jugadores de esta temporada para la siguiente y no caer en los errores de otros años de echar a varios futbolista si es que no se logra el objetivo de ser campeón.

De esta manera, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, descartó cualquier tipo de interés del club por fichar a Luis Advíncula a pesar de la reciente información que llegó desde Argentina.