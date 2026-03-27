Ricardo Gareca encara a Christian Cueva tras reencontrarse en entrevista: ¿Eras mi engreído?

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ricardo Gareca estrenará muy pronto de estrenar su programa digital de entrevistas y sorprendió al anunciar que su primer invitado será Christian Cueva, con quien se reencontró tras dirigirlo en la selección peruana y haber logrado la hazaña de clasificar al Mundial Rusia 2018. Allí lo encaró y le preguntó si era su engreído ¿Cuál fue la respuesta de 'Aladino'?

Ricardo Gareca y Christian Cueva se reencuentran

Tras dejar de ser técnico de la selección de Chile, Ricardo Gareca decidió enrrumbarse en una nueva faceta como entrevistador en un canal de YouTube llamado "La Sustancia". Su tan esperado estreno se dará muy pronto y en un adelanto se reveló que su primer invitado será con nada más y nada menos que Christian Cueva, con quien se reencontró tras haberlo dirigido en la selección peruana.

En el audiovisual publicado en redes sociales se observa al estratega argentino y al actual volante del club Juan Pablo II sostener un diálogo ameno. En dicha promoción se oye expresar al 'Tigre' que tras la clasificación a la Copa del Mundo 2018 el autodenominado '10 del pueblo' celebró con "una chelita" tal hazaña, lo que desató la carcajada de este.

De pronto, en otro momento, el enamorado de la cantante Pamela Franco comienza a interpretar su tema característico "El Cervecero" de la agrupación de cumbia 'Armonía 10' generando también una sonrisa en el entrenador argentino.

Como se recuerda, Christian Cueva fue fundamental en los dos procesos en los que dirigió Ricardo Gareca a la Blanquirroja, por lo que después de dejar la dirección técnica, el habilidoso futbolista no volvió a ser el mismo y a ello se sumó que tuvo una fuerte lesión en la rodilla. Ante ello, el estratega le consultó si es que hoy sigue pensando en la selección, aunque su respuesta aún no fue presentada.

Casi al final del clip, el oriundo de Huamachuco se sinceró y manifestó que si se arrepiente de algunas decisiones que tomó en su vida. Acto seguido, se escucha a Gareca encararlo y preguntarle: "¿Tú eras mi engreído?". Ante ello, el jugador quedó frío ante la consulta, pero le dijo: "¿Lo contamos o no? Tú dime".

¿El 'Tigre' Gareca suena en tienda rimense?

La inesperada salida de Paulo Autuori como entrenador de Sporting Cristal ha generado que una serie de nombres suenen en tienda rimense como reemplazantes, uno de ellos es Ricardo Gareca.

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, del programa 'Fútbol Satélite', señaló que si bien Gareca no tiene pensado dirigir este año, la única condición que podría seducirlo es que exista un proyecto a largo plazo.

Es así como, se reveló que Ricardo Gareca tendrá como primer invitado de su programa de entrevistas a Christian Cueva a quien encaró y le consultó si fue su engreído en la selección.