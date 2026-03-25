Fabio Gruber impactó al revelar en qué estadio de Perú anhela jugar: "Lo espero mucho"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana ya se encuentra en París preparándose para lo que será el estreno del entrenador Mano Menezes ante Senegal, este 28 de marzo. Tras la finalización de un reciente entrenamiento, Fabio Gruber concedió un breve diálogo con la prensa en el que brindó mayores detalles sobre decisión por vestir la Blanquirroja y reveló en qué estadio de Perú le agradaría jugar.

¿Cómo decidió jugar por la selección peruana?

Con un español perfecto, Fabio Gruber, jugador nacido en Augsburgo, Alemania, pero de raíces peruanas por su madre, dio mayores detalles sobre su identificación con nuestro país y dio a conocer cuál fue la razón por la cual decidió representarlo e inclusive detalló a qué jugadores nacionales observó desde pequeño.

"Me decidí muy temprano porque Perú es el país de mi mamá, ella está muy orgullosa de mí y también estoy muy orgulloso de estar aquí y por eso fue una decisión muy fácil", afirmó el defensa del Núremberg FC de la 2. Bundesliga en declaraciones al programa 'Doble Punta'.

En esa línea, manifestó que un hecho que lo marcó hasta tal punto de quedar grabado en su memoria fue observar junto a su familia la emoción que tenían los hinchas de la Blanquirroja previo al Mundial de Rusia 2018.

Los futbolistas peruanos que tiene como referencia

Como se mencionaba en unicio, el país de nacimiento del defensa de 23 años es Alemania, lugar en donde han destacado futbolistas peruanos como Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Al respecto, Fabio Gruber sorprendió al revelar que disfrutó de ellos cuando aún era un niño, aunque indicó aún no ha tenido la dicha de poder conocerlos en persona.

"Los vi mucho porque en mi infancia esos fueron los peruanos que estaban en la Bundesliga y por eso los vi cada semana. Eso me quedó en la cabeza, me mostró mucho de Perú y así también el fútbol peruano", anotó añadiendo que aún no los conoce personalmente, pero que sí le gustaría.

¿En qué estadio del Perú anhela jugar Fabio Gruber?

En otro momento, Fabio Gruber impactó al revelar que le agradaría jugar en el estadio Nacional vistiendo la camiseta de la Bicolor, más que todo por la presencia de los hinchas.

"Lo espero mucho. Ojalá se dé pronto, quiero ver a todos los fans y a los hinchas. Quiero ver toda esa emoción y los saludo a todos los que están en Lima nos veremos, ojalá pronto", finalizó.

Desde Francia, Fabio Gruber, brindó declaraciones a la prensa en las que detalló cómo fue que decidió jugar por la selección peruana, qué jugadores peruanos fueron sus referentes y en qué estadio de Perú anhela jugar.