Universitario evalúa presentar más denuncias contra futbolistas de Alianza Lima

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tensión entre Universitario de Deportes y Alianza Lima vuelve a encenderse tras conocerse que el cuadro crema evalúa presentar más denuncias contra futbolistas del club íintimo, en un contexto donde cada decisión parece avivar aún más la rivalidad entre ambos equipos.

La 'U' y sus denuncias contra Garcés y Guerrero

El lío estalló cuando la 'U' denunció ante la Comisión a Paolo Guerrero y Renzo Garcés, una jugada que alborotó a todo el mundo del fútbol peruano.

En el caso de Paolo Guerrero, la situación se originó tras un intercambio con un hincha de Sporting Cristal luego de ser sustituido en la semifinal de ida de la anterior Liga 1.

Según el periodista Gustavo Peralta, el caso de Renzo Garcés se debe a que habría pisado la zona técnica 1 de Matute durante el partido ante Deportivo Garcilaso, por la fecha 8 del Clausura 2025, pese a no poder hacerlo al haber sido expulsado en la jornada previa en el clásico frente a Universitario.

La Comisión Disciplinaria tendrá que determinar si admite las denuncias presentadas por Universitario y, posteriormente, si impone alguna sanción a los jugadores de Alianza Lima.

Recordemos que estas acciones no surgieron de la nada, sino como respuesta a las intervenciones previas de Alianza Lima ante instancias disciplinarias por otros casos.

Universitario evalúa presentar más denuncias

Pero la historia no termina ahí. Según información revelada por Gustavo Peralta, Universitario tendría listas al menos tres denuncias adicionales que podrían ser presentadas en cualquier momento, dependiendo de cómo avance la situación con Alianza Lima.

"Universitario ha comprado cinco tasas para presentar denuncias y ya hizo efectivo el uso de dos tasas. Tiene listas tres denuncias más sobre jugadores de Alianza, y las usarán si Alianza responde con otras acciones", explicó el periodista, dejando en claro que el conflicto aún puede escalar.

Fecha y hora del clásico entre la 'U' y Alianza Lima

El clásico se disputará el sábado 4 de abril, desde las 8:00 p. m. (hora peruana), en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 9 del Torneo Apertura.

Alianza lidera con 20 puntos y Universitario suma 15. Aunque el clásico no define el título, una victoria sería un impulso clave en sus aspiraciones por conquistar el Apertura.

Así, el conflicto entre Universitario y Alianza Lima no parece tener fin, ya que la posibilidad de nuevas denuncias mantiene en vilo al entorno futbolístico y deja abierta la puerta a que la polémica siga escalando en el ámbito disciplinario.