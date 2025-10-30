Nolberto Solano enfrenta cuatro meses sin sueldo en Pakistán y su continuidad está en riesgo

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Nolberto Solano atraviesa un momento complicado en Pakistán. Desde su llegada a Lahore, el entrenador peruano no ha recibido ni un solo dólar de su salario, pese a llevar ya cuatro meses al mando de la selección nacional.

El exfutbolista de Newcastle y Aston Villa fue recibido con honores, flores y obsequios de lujo por parte de la Federación de Fútbol de Pakistán (PFF). Sin embargo, la realidad económica ha sido muy distinta a la bienvenida.

El periodista Zeeshan Shafi reveló la deuda que mantiene la entidad presidida por Syed Mohsen Gilani, calificando la situación como "una auténtica vergüenza" para el fútbol pakistaní.

Profesionalismo en medio del caos

A pesar del impago, Solano mantiene la calma y la profesionalidad. El técnico peruano continúa trabajando con la selección, concentrado en formar un grupo competitivo para las próximas Eliminatorias a la Copa Asia 2026.

En conversación con el programa Full Deporte, el 'Maestrito' señaló que confía en una pronta solución: "Nos han dicho que en estos días se soluciona el tema. Estoy tranquilo, no hay inconvenientes", expresó desde Islamabad.

Por su parte, un portavoz oficial de la PFF aseguró a Urdu News que los pagos pendientes —incluido el del entrenador peruano— se transferirán durante esta semana. No obstante, la incertidumbre persiste dentro de la federación.

Solano, el primer entrenador sudamericano en dirigir a Pakistán, ha trabajado en el desarrollo de jóvenes talentos y en la búsqueda de jugadores con ascendencia pakistaní en el extranjero. Su enfoque ha sido elogiado por varios miembros del plantel nacional, que destacan su "estilo astuto y agresivo".

Fondos congelados y futuro incierto

La Federación de Fútbol de Pakistán depende en gran parte de la subvención anual que entrega la FIFA, cuyo monto oscila entre 300 y 350 millones de rupias. Sin embargo, la liberación de esos fondos requiere una auditoría previa, lo que retrasa el pago de sueldos y gastos administrativos.

A este problema se suma la escasa popularidad del fútbol en Pakistán, que limita los ingresos por patrocinio y complica la sostenibilidad económica de la PFF.

Desde mayo de 2025, Mohsen Gilani lidera la nueva directiva del fútbol pakistaní tras un proceso electoral que buscaba renovar la gestión institucional. No obstante, el caso de Solano expone las dificultades estructurales que aún enfrenta el organismo.

Mientras tanto, 'Ñol' se mantiene enfocado en su próximo reto, el duelo ante Siria en el Jinnah Stadium de Islamabad, donde buscará sumar una nueva victoria con los 'halcones'. Su futuro, sin embargo, dependerá de que la PFF cumpla sus compromisos salariales.