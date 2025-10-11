Sporting Cristal vs. Universitario quedó postergado: Liga 1 confirmó reprogramación por coyuntura política nacional

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol peruano se verá afectado por la coyuntura nacional que se vive por estos días. Y es que mediante un comunicado difundido en redes sociales, la Liga 1 confirmó que el encuentro entre Sporting Cristal y Universitario, programado para el miércoles 15 de octubre, será postergado debido al paro nacional convocado para ese mismo día.

Como se sabe, el Perú atraviesa por una crisis política y social en los últimos meses la cual se acrecentó con la vacancia a Dina Boluarte. Pese a que se trató de un clamor popular, la elección del Congreso de la República se designar a José Jerí como nuevo presidente, parece no haber dejado conformes a importantes gremios sociales del país.

Sporting Cristal vs. Universitario postergado por paro del 15 de octubre

Uno de los más afectados por la situación actual es el transporte público que casi a diario reporta conductores y cobradores fallecidos por negarse al pago de cupos. Por ello, diversos gremios de este sector convocaron para un nuevo paro nacional para el miércoles 15 de octubre.

Esto repercutió directamente en el normal desarrollo del Torneo Clausura por lo que el encuentro entre Sporting Cristal y Universitario fue oficialmente postergado. Así lo dio a conocer las redes sociales de la Liga 1 mediante un comunicado.

De acuerdo a este pronunciamiento, este viernes 10 de octubre, recibieron una comunicación oficial de parte de la Policía Nacional del Perú donde solicitan reprogramar este partido pactado a jugarse en el Estadio Nacional por las razones ya indicadas.

"De acuerdo con lo expresado por la PNP, esta medida obedece a diversas manifestaciones de índole social que han sido convocadas en la misma fecha, por lo que dicho encuentro será reprogramado", indicaron.

Se anunciará la fecha en los próximos días

Como se sabe, quedan pocas semanas para que el Torneo Clausura llegue a su fin, por lo que las fechas para reprogramar los encuentros postergados son escazas. Pese a ello, la Liga 1 indicó que se mantendrá en contacto con las respectivas dirigencias de ambos clubes para llegar a un acuerdo y determinar la nueva fecha.

"La LFP está en contacto con ambos clubes y en los próximos días sostendrá reuniones con sus representantes a fin de definir la nueva programación del partido", finalizaron.

De esta manera, la Liga 1 confirmó que el duelo entre Sporting Cristal y Universitario programado para el miércoles 15 de octubre, quedó postergado debido a las protestas sociales que se realizarán en esa misma jornada.