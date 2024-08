¡Orgullo peruano! Kimberly García y César Rodríguez quedaron en cuarto lugar en marcha atlética en París 2024

Este miércoles 7 de agosto, la dupla atlética conformada por Kimberly García y César Rodríguez alcanzaron diplomas olímpicos al quedar cuartos en maratón de marcha atlética por relevos mixtos por los Juegos Olímpicos París 2024. Solo 18 segundos separó a los peruanos de la medalla de bronce.

Pese a haberse mantenido en los primeros puestos durante casi toda la competencia, los peruanos no alcanzaron. El primer puesto fue alcanzado por la dupla de España, seguida de los sudamericanos de Ecuador y terceros los representantes de Australia.

Pese a que quedaron a 1 minuto con 25 segundos del primer puesto, fueron solo 18 segundos los que los separaron del tercer puesto, conformado por Rhydian Cowley y Jemima Montag, ganadores de la medalla de bronce. En segundo puesto se encontraron los ecuatorianos Daniel Pintado y Glenda Morejón y en primer puesto fue para los españoles, María Pérez y Álvaro Martín.

La competencia por 42 kilómetros tuvo un mejor performance de parte de la campeona mundial de la disciplina. En esta ocasión, Kimberly pudo ir de la mano con su compañero César Rodríguez, en su mejor versión.

Alcanzaron un tiempo acumulado de 2h51m56s, separando por varios minutos de su resultado de Santiago 2023. Además de superar a los italianos Massimo Stano y Antonella Palmisano, ambos campeones mundiales en dupla de la disciplina.

Una revancha para la campeona mundial que en la pasada competencia por marcha atlética femenina quedó en puesto 16. Pese a aquel mal recuerdo, en declaraciones señaló estar satisfecha de lo alcanzado en conjunto con su compañero.

"El lunes no estaba muy bien, había sido un día horrible, un día decepcionante. Hoy quería sacarme el clavo y dar lo mejor de mí, porque me estaba preparando muchísimo para ello, Di lo que tenía y estuvimos muy cerca de la medalla . (...) De todas maneras, el deporte de revanchas y vamos a seguir con todas esas ganas de dar lo mejor", dijo la campeona.

Asimismo, apuntó un poco sobre las posibles amonestaciones que habrían condicionado el actuar del equipo durante la competencia.

"El tema de las paletas, ya teníamos dos, entonces teníamos que cuidar un poco, porque si no nos paraban tres minutos y ya íbamos a estar mucho más lejos. Mi compañero también se cuidó un poco más en ese aspecto para que no le saquen las paletas, ahí nos quedamos un poquito. Si no hubiera pasado eso, yo creo que hubiéramos peleado", señaló para Depor.