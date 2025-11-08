GOLPERU entrega US$ 354,000 mil dólares americanos al Club Universitario de Deportes por el título nacional 2025

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Duarante la premiación y celebración en el Estadio Monumental, el Consorcio Fútbol Perú —señal GOLPERU— entregó un cheque por US$ 354,000 al Club Universitario de Deportes, como premio por su consagración como Campeón Nacional 2025 y por haber alcanzado el tricampeonato del fútbol peruano.

El reconocimiento se realizó tras el encuentro entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura 2025, ante una masiva concurrencia en el coloso de Ate.

Declaraciones durante la ceremonia en el Monumental

La entrega oficial estuvo a cargo de Giulliana Valverde, administradora del Consorcio Fútbol Perú, y del Dr. Edilberto Paucarcaja, director del Consorcio Fútbol Perú, quienes otorgaron el cheque al Dr. Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes.

"Felicitamos al Club Universitario de Deportes por su gran desempeño y la obtención del título nacional 2025. Desde el Consorcio Fútbol Perú cumplimos un rol clave en el desarrollo económico y deportivo de los clubes con los que sostenemos un vínculo comercial. Ratificamos nuestro compromiso de seguir apostando por el crecimiento del fútbol peruano", señaló Giulliana Valverde, administradora del Consorcio Fútbol Perú.

"El Consorcio Fútbol Perú cumplió durante el año con todos los pagos programados a los clubes con los que tenemos relación comercial. Esto forma parte de nuestro objetivo de otorgar estabilidad a los ingresos del fútbol profesional", manifestó el Dr. Edilberto Paucarcaja, director del Consorcio Fútbol Perú.

Más de un millón en premios en tres años

Como parte de esta política de incentivos, en los tres últimos años (2023- 2024 -2025) el Consorcio Fútbol Perú ha entregado al Club Universitario de Deportes más de US$ 1 millón en premios, consolidando un esquema de recompensas que reconoce el rendimiento deportivo y la gestión institucional del club.

Este es el tercer año consecutivo en el que el Consorcio Fútbol Perú otorga el premio dinerario a Universitario de Deportes en mérito a los logros deportivos alcanzados en las temporadas 2023, 2024 y 2025. Con este aporte, el Consorcio reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los clubes, la sostenibilidad del espectáculo y el impulso del desarrollo del fútbol nacional.

La ceremonia fue transmitida en exclusiva por GOLPERU, canales 14 y 714 de Movistar.