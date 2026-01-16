Pablo Guede sobre posible fichaje de un extranjero más a Alianza: "Lo hablaremos cuando volvamos a Lima"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima continúa con su pretemporada en tierras uruguayas donde viene disputando la Serie Río de la Plata. Primero, perdió ante Independiente por 2-1 y luego cayó por el mismo marcador ante Unión de Santa Fe en un duelo que tuvo como principal protagonista a Sergio Peña.

Evaluará posible refuerzo en su vuelta a Lima

Y mientras los íntimos entrenan bajo las órdenes de Pablo Guede en Montevideo, en Lima la mayoría de clubes aprobó aumentar el cupo de extranjeros a 7 en cancha para la edición 2026 de la Liga 1. Esto abre la posibilidad al elenco íntimo de sumar un refuerzo más para la actual temporada cuando parecían tener el plantel cerrado.

Precisamente, el entrenador argentino habló con la prensa nacional que se encuentra en Uruguay y se refirió a la posible incorporación de un futbolista más para su equipo. El estratega fue tajante al señalar que aún no lo ha conversado con su comando técnico y que se tomará su tiempo en hacerlo ya que recién lo decidirá luego del duelo ante Inter de Miami en Matute.

"Eso lo hablaremos cuando volvamos a Lima, casi seguro después del partido con Inter de Miami. Ahí veremos en qué reforzarnos o no", señaló en una improvisada rueda de prensa.

La polifuncionalidad de sus jugadores

Otro punto atendido por Pablo Guede fue los cambios de posición que hizo con algunos jugadores en estos dos primeros amistosos disputados en Uruguay. Respecto a ello, el nacido en Argentina dejó en claro que varios de sus dirigidos cuentan con la capacidad de desempeñarse en distintas posiciones por lo que seguirá probando en el futuro cercano.

"No solo Advíncula. Montenegro, Carbajal, Trauco o Mateo pueden cumplir ambas facetas. Lo bueno del plantel es que tengo varios jugadores funcionales y estoy descubriendo otros", agregó.

Descarta diferencias con Sergio Peña

Respecto al fuerte comentario que lanzó contra Sergio Peña en pleno partido ante Unión, Guede indicó que no es la primera vez que eso sucede y que no tuvo la intención de ofender al volante. Por el contrario, indicó que esta es una de sus metodologías para motivarlos y mejorar su rendimiento.

"Yo jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, porque yo le puedo decir cualquier cosa y después queda ahí. Yo soy así. Aparte, ¿qué le dije? Que si no la lleva él para adelante, quiere que la lleve Velásquez. ¿Qué tiene de malo? Hay cero problemas eh", finalizó.

En resumen, Pablo Guede aseguró que la llegada de un nuevo fichaje a Alianza Lima recién se decidirá luego del amistoso ante Inter de Miami en Matute.