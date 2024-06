¿Pablo Sabbag o el Ferxxo? Delantero de Alianza Lima causa furor con nuevo video cantando: "Déjate ver"

¡En lo suyo! El delantero de Alianza Lima, Pablo Sabbag, continúa con su proceso de recuperación y, mientras se pone al 100%, sigue causando furor en redes sociales. Esta vez, cantando una canción de Feid (Ferxxo). Revive aquí este imperdible momento.

La publicación fue hecha por propio atacante íntimo, quien aprovechó una vez más su cuenta de Instagram y Tiktok para demostrar su increíble talento musical.

Para esta ocasión, sorprendió al cantar uno de los temas más populares de Feid en los últimos años: 'Yandel 150', el cual fue interpretado por el mencionado artista colombiano junto a la exdueto de Wisin.

Sin embargo, Pablo Sabbag impuso su propio sello y entonó esta canción acompañado de un piano.

"Déjate ver, dime si hoy vas para la calle bebé, estoy en el 'case' pensándote otra vez, quiero 'pichar' pero me salió al revés. Mi amor, a las 02:00 paso por ti, ve arreglándote, esto corre por la mía, relájate. (...) Y mientras, te calientas veo todo lo que nunca me cuentas", se le escucha decir..

Como era de esperarse, esta nueva publicación del delantero de Alianza Lima no ha pasado desapercibida en redes sociales, donde ha conseguido una gran cantidad de reacciones.

Solo en Tiktok, el atacante blanquiazul ha conseguido más de 139 mil vistas, así como más de 6 mil likes y 520 comentarios.

Allí, tanto hinchas del club de La Victoria como seguidores de la Selección Nacional de Siria han dejado sus mejores impresiones. Mientras que los primeros desean su pronta recuperación para el Torneo Clausura, otros piden que vuelva a jugar por el país de Medio Oriente.

Como se recuerda, no es la primera vez que el atacante íntimo sube un video cantando a sus redes sociales. De hecho, en anteriores oportunidades, este tipo de publicaciones le ha valido una ola de críticas, a las cuales ya respondió con una tajante respuesta.

"A mí me gusta la música y quiero ser cantante después de retirarme del fútbol. La gente me ha estado matando por eso. Que por el hecho de hacer eso, entonces no me voy a recuperar. Yo, hermano, te juro que hago por semana dos o tres veces doble jornada, pero también tengo mi espacio", dijo.