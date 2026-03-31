Mano Menezes admite que la primera victoria de Perú "costará mucho más" tras largo tiempo sin ganar

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El técnico de la selección peruana, Mano Menezes, analizó el empate 2-2 frente a Honduras en Madrid y dejó frases que reflejan la complejidad del momento que atraviesa la Bicolor. El estratega brasileño reconoció que conseguir una victoria será un proceso difícil, dado el tiempo prolongado en que el equipo no logra sumar victorias.

"Cuando se pasa mucho tiempo sin ganar un partido, la primera victoria que se consigue después cuesta mucho, es muy trabajosa. Nos cuesta más y tenemos que pagar el precio para volver. Y así será"

De esta manera, el técnico subrayó que el camino hacia la recuperación futbolística será exigente, pero confía en que puede alcanzarse y que no sería imposible.

Más de un año sin ganar

Si bien el equipo, ahora dirigido por Menezes, está pasando por un proceso de reestructuración, lo cierto es que el presente de la Bicolor resulta, para muchos, poco alentador debido a que su última victoria se remonta al 3-1 ante Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026, selección que incluso está a un paso de clasificar si vence a Irak este martes.

Es desde entonces que Perú ha acumulado una racha de empates y derrotas en amistosos y eliminatorias, lo que ha generado preocupación en la afición y en la dirigencia. El empate ante Honduras, donde la Bicolor estuvo cerca de ganar en los minutos finales, prolonga esa sequía.

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | Tras el empate entre Perú y Honduras, donde la Bicolor estuvo a punto de llevarse la victoria en los segundos finales, el técnico Mano Menezes, en conferencia de prensa, señaló que para los primeros encuentros bajo su dirección aún sería complicado, se... pic.twitter.com/45VIdGBVio — Exitosa Noticias (@exitosape) March 31, 2026

Más declaraciones del técnico

Menezes también se refirió a la diferencia entre los futbolistas que militan en el extranjero y los que juegan en la liga local, subrayando que cada uno llega al plantel con otro tipo de entrenamiento.

"Creo que los jugadores de afuera ya tienen un tipo de entrenamiento y una exigencia de juego que no necesita un abordaje prioritario del técnico. Pienso que nosotros tenemos que resolver nuestro problema interno primero, porque tenemos bastantes jugadores de la liga local y ahí es donde debemos establecer algunas cosas".

El entrenador adelantó que los próximos retos serán aún más duros y compartió su visión a mediano plazo, advirtiendo sobre el rango de selecciones a las que se enfrentarán próximamente.

"Me causa preocupación lo que viene. Tendremos dos partidos en la próxima fecha FIFA, todavía no sabemos el primero, antes de enfrentar a España. Cuando enfrentas a adversarios de ese tamaño sabes que tendrás dificultades, como ante Senegal. Esas selecciones no están ahí por casualidad, se lo han ganado. (...) Mi ilusión es construir un Perú que, en dos o tres años, tenga la capacidad de enfrentar a esos rivales de otra manera".

El empate frente a Honduras dejó a Perú con sensaciones encontradas: cerca de la victoria, pero aún sin romper la racha negativa. Las palabras de Menezes reflejan un diagnóstico realista, la primera victoria bajo su mando será trabajosa y exigirá tiempo. Mientras tanto, la Bicolor se prepara para enfrentar a rivales de mayor jerarquía, con la esperanza de volver a celebrar un triunfo.