Agustín Lozano negó conflicto con Renato Tapia y reveló que lo admira: "Siempre he tenido buena relación con él"

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano confirmó que la selección peruana enfrentará a España en junio. Con ello sería el tercer amistoso que sostendrán los dirigidos por Mano Menezes tras los ya programados cotejos ante Senegal y Honduras.

Agustín Lozano negó conflicto con Renato Tapia

Renato Tapia, actual mediocampista del Al Wasl FC, de la Liga de los Emiratos Árabes Unidos, no fue convocado por el entrenador Mano Menezes para los próximos encuentros que tendrá Perú.

Aspecto que llamó la atención debido a que viene sumando minutos en su club, pero a su vez se rumoreó que no figurar en la nómina se debía a las discrepancias que ha tenido en el pasado con Agustín Lozano y Jean Ferrari, las dos autoridades más importantes de la Federación Peruana de Fútbol.

Sobre ello, el titular de la FPF negó cualquier tipo de conflicto con el jugador de 30 años, por el contrario, afirmó que lo admira y subrayó que nunca ha intercedido en las convocatorias de la Bicolor.

"Yo siempre he tenido muy buena relación con Renato Tapia, más allá de ello una gran admiración por la calidad de jugador y por toda la entrega que siempre ha tenido con su selección. Hoy no está, el técnico tendrá sus razones, nunca participo de las convocatorias que le corresponde al comando técnico, siempre he sido muy respetuoso", enfatizó.

La selección peruana enfrentará a España en junio

En otro momento, Agustín Lozano reveló que la Blanquirroja afrontará un partido amistoso frente a la selección española. Detalló que este encuentro se sostendrá en tres meses previo a la participación de la escuadra europea en el Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá, aunque no brindó la fecha exacta sí dio a conocer en qué país se llevará a cabo.

Además, adelantó que se pactará un cuarto partido próximamente, pero que aún se encuentra en evaluación. Hay que mencionar que estos enfrentamientos ante rivales de nivel ayudarán para que el DT del 'equipo de todos' vaya evaluando jugadores y conformar un plantel competitivo para las próximas eliminatorias sudamericanas.

"Para junio tenemos un partido en México contra España y hay uno todavía que no se ha determinado, no se ha cerrado, vamos a ver qué es lo que puede solucionar Jean Ferrari, quien es el director deportivo y según eso ya comunicaremos a la afición", manifestó.

Así, Agustín Lozano, presidente de la FPF, negó tener cualquier conflicto con Renato Tapia, por el contrario reveló que lo admira y aclaró que no tiene que ver en su ausencia en la reciente convocatoria de la selección peruana.