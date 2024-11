¿Paolo Guerrero a Cienciano? Alianza Lima confirma su PRIMERA BAJA, que fichará por club cusqueño

07/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima acaba de confirmar su primera baja para la temporada 2025, y las especulaciones están al rojo vivo: ¿será Paolo Guerrero quien esté a punto de hacer las maletas rumbo a Cienciano? Los rumores crecen y aquí te revelamos todos los detalles sobre esta inesperada noticia.

Alianza y su temporada llena de altibajos

El último partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2024 frente a Cusco FC dejó claro que el equipo no logró superar a sus rivales directos.

A pesar de que el empate de Universitario de Deportes ofreció una oportunidad de oro para colarse en los play-offs, los íntimos no pudieron capitalizar la situación y terminaron cayendo ante el equipo cusqueño.

Este resultado terminó con las esperanzas de disputar una semifinal contra Sporting Cristal y pelear por el título frente a Universitario de Deportes en una final.

Durante toda la campaña, uno de los puntos más críticos fue la incapacidad del club blanquiazul para ganarle a los equipos de la parte alta de la tabla, lo que le costó la clasificación a los play-offs.

A lo largo del Torneo Apertura y el Clausura, el conjunto victoriano dejó escapar oportunidades frente a rivales clave como Sporting Cristal, Universitario de Deportes y otros equipos que aspiraban a la lucha por el campeonato.

¿Qué jugador se sumará a Cienciano?

Tras el fin de la temporada, Alianza Lima empezó a planificar su futuro, y ya se ha confirmado la primera baja en su plantilla para la temporada 2025.

Se trata del defensor Aldair Fuentes, quien no continuará en el club tras la finalización de su contrato. Recordemos que llegó a Alianza Lima el 15 de enero de este año en calidad de préstamo desde el Fuenlabrada de España, pero su paso por La Victoria no fue el esperado.

Aunque en sus primeros meses en el club tuvo una participación destacada, con el tiempo fue perdiendo protagonismo y terminó siendo suplente en la mayoría de los partidos.

De hecho, en toda la temporada, Aldair Fuentes jugó solo 17 partidos, 10 de ellos en el Torneo Apertura, 3 en la Copa Libertadores y solo 4 en el Clausura. Su único gol con la camiseta blanquiazul no fue suficiente para ganarse un lugar fijo en el once titular, y su aporte en el equipo no alcanzó a consolidarse.

Aldair Fuentes, de 26 años, es la primera baja confirmada de Alianza Lima para la temporada 2025. El futbolista se unirá a Cienciano, donde se espera mayor participación y la oportunidad de disputar competiciones internacionales como la Copa Sudamericana.