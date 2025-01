Paolo Guerrero deja abierta la posibilidad de volver a la selección peruana: "Si me necesitan, voy a estar ahí"

El veterano atacante de 41 años, Paolo Guerrero, dejó abierta la posibilidad de volver a la selección peruana, una noticia que ha despertado el interés y la esperanza de los hinchas. A pesar de su retiro, el goleador histórico no descartó un regreso, asegurando que estaría disponible si el equipo lo necesita.

Paolo Guerrero aseguró a la prensa, luego de un entrenamiento con Alianza Lima, que no volverá a jugar oficialmente con la selección peruana.

No obstante, expresó su confianza en sus compañeros de equipo: "Infelizmente, los resultados no se están dando, pero confío plenamente que mis compañeros van a darle vuelta a esto, van a revertir la situación y esperemos que podamos clasificar al Mundial".

Estas palabras dejaron una profunda impresión tanto en los hinchas como en sus compañeros de equipo, quienes, con gran admiración y respeto, no tardaron en rendirle emotivos homenajes reconociendo su gran trayectoria.

Gianluca Lapadula, Carlos Zambrano y Jefferson Farfán se unieron al reconocimiento, mientras que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) publicó un emotivo video en sus redes sociales para destacar su invaluable aporte al fútbol nacional. "Lindos homenajes que me dedicaron", señaló Paolo Guerrero.

"Recibí muchos mensajes de texto también, felicitándome, diciéndome que me iban a extrañar, que es lo que más me da pena. Pero bueno, así es el fútbol, los años pasan y ahora hay que apoyar a la nueva generación que viene allá atrás con todo, y siempre hacer fuerzas para que a la selección y al país les vaya muy bien", añadió.

Lo que generó mayor impacto fueron sus declaraciones sobre un eventual regreso a la selección peruana. Paolo Guerrero no cerró la puerta a esta posibilidad, señalando que, si lo necesitan, estará disponible.

"No sé, tendría que conversar, que ver la situación. Yo siempre lo he dicho, soy el hincha número 1 de la selección, del Perú, quiero mucho a mi patria, a mi camiseta, entonces si me necesitan voy a estar ahí como un soldado, si te llaman para la guerra, vas a estar ahí", sostuvo.