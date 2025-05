Sale a la luz lo que Paolo Guerrero le gritó a árbitro Bruno Pérez durante el partido en Matute: "No j..."

08/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El miércoles 7 de mayo salieron a la luz las palabras que Paolo Guerrero le lanzó al árbitro Bruno Pérez durante el partido entre Alianza Lima y Cienciano, disputado el viernes 2 por la fecha 11 de la Liga 1 2025.

¿Qué le dijo Paolo Guerrero a Bruno Pérez?

En su reporte oficial, Bruno Pérez indicó que Paolo Guerrero se le acercó muy molesto y le gritó: " No es penal, eso no es penal, no jod**, no es penal ". Esto ocurrió después de que el VAR (Video Assistant Referee) confirmara que el codazo de Carlos Zambrano contra Jimmy Valoyes merecía la pena máxima.

En su cuenta de X (antes Twitter), Kevin Pacheco informó que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomó acciones contra Paolo Guerrero tras lo mencionado por Bruno Pérez en su informe.

"CD-FPF incluyó en el proceso disciplinario a Paolo Guerrero luego de que Bruno Pérez indicara en su informe que el delantero "se acercó de forma prepotente y le indicó: no es penal, eso no es penal, no jodas, no es penal", detalló el periodista.

Sanciones para Guerrero, Gorosito y Zambrano

La FPF hizo oficial, a través de su boletín semanal de suspensiones, que Paolo Guerrero, Néstor Gorosito y Carlos Zambrano fueron sancionados con solo un partido de suspensión.

Hay que tener en cuenta que estas medidas son preliminares. La FPF ha abierto investigaciones tanto a los involucrados como al estadio de Alianza Lima. En los próximos días, se conocerán las decisiones finales.

Bruno Pérez, confirmado en partido de la Sudamericana

A pesar de los rumores sobre una posible sanción por parte de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), Bruno Pérez ya tiene nuevo encargo: dirigirá el partido entre Mushuc Runa y Cruzeiro este miércoles 7 de abril de la Copa Sudamericana 2025.

Pérez estará acompañado por Michael Orué, Diego Jaimes, Daniel Ureta y un equipo de VAR integrado por Michael Espinoza, Elizabeth Tintaya y José Lara.

Eso sí, en la Liga 1 no fue asignado a ningún partido de la fecha 12, lo que podría interpretarse como una decisión preventiva o disciplinaria por parte de la Conar.

