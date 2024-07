Paolo Guerrero no jugó ante 'AL': Así fue la pelea entre el 'Depredador', 'Chicho' Salas y Johan Madrid

Paolo Guerrero continúa acaparando los titulares de los diversos medios de deportes, sobre todo porque no quiso participar del último partido de la Universidad César Vallejo (UCV) ante Alianza Lima. En ese sentido, se reveló cómo fue la pelea entre el 'Depredador', 'Chicho' Salas y Johan Madrid.

El último jueves, 11 de julio, Paolo Guerrero fue protagonista de una tremenda escena que no pasó desapercibida por los hinchas de Alianza Lima y la UCV.

Y es que el delantero peruano no quiso entrar a la cancha a pesar de las indicaciones de 'Chicho' Salas, por lo que el momento se tornó bastante tenso no solo frente a las cámaras de televisión sino a la interna.

Es así que, de acuerdo al último video publicado por el periodista de ESPN, Franco Lostaunau, Guerrero habría vuelto a discutir con el DT del equipo trujillano en los vestuarios, sumándose también su compañero Johan Madrid.

Enseguida, Lostaunau explicó que estas palabras habrían causado una clara molestia en el delantero peruano, quien, al sentirse aludido, no dudó en pedirle a Salas que era preferible que se lo diga en la cara aunque, finalmente, el estratega peruano procedió a callarlo.

"En ese momento, Guerrero se siente afectado por lo que dice y le habría dicho: 'Si tienes algo que decirme, dímelo en la cara'. Ahí inicia una confrontación. Según lo que me cuentan, Salas lo calló y le dijo que él estaba hablando", continuó.

En esa línea, detalló que esta situación se habría tornado aún más tensa, iniciándose así una confrontación entre ambas figuras, por lo que sus compañeros tuvieron que interferir para calmarlos.

"A Guerrero no le gustó eso y se inicia una confrontación de palabras a la que se tuvieron que meter algunos de los referentes como Ballón y Ascues para calmar la aguas. No llegaron a irse a las manos, no se tocaron", agregó.