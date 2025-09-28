Paratleta cusqueña Neri Mamani gana medalla de oro en campeonato mundial disputado en la India

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Vale un Perú! Nuestra paratleta Neri Mamani Quispe logró un histórico resultado en tierras asiáticas al obtener la medalla de oro en la prueba de los 1 500 metros T11 desarrollada en Nueva Delhi, capital de la India.

Con un tiempo de 4 minutos, 59 segundos y 93 centésimas, la destacada cusqueña de 27 años con discapacidad visual vuelve a dejar en alto el nombre del Perú en el extranjero, junto a su guía, Aldo Cusi.

Siempre por delante de las demás competidoras

La joven peruana se impuso de inicio a fin en el campeonato mundial que se viene disputando en el Estadio Jawaharlal Nehru de la India. La paratleta quedó en lo más alto del podio dejando en el segundo lugar a la keniata Nancy Chelangat Koech y a la polaca Joanna Mazur-Dziedzic, en el tercer puesto.

"Su trabajo es muy duro y no se ha rendido. En mi país es un ejemplo de perseverancia, es un orgullo para Perú y Cusco, donde vivimos. Es un honor representar al Perú", mencionó Aldo Cusi", al lado de una emocionada Neri Mamani.

Vale mencionar que, la galardonada paratleta es parte de la selección peruana de Paratletismo en el mundial de Nueva Delhi que disputa del 27 de septiembre al 5 de octubre. La delegación la conforma Rosbil Guillén y Kenny Pacheco (octavo en lanzamiento de bala y con participación pendiente en lanzamiento de disco). Asimismo están Melissa Baldera y Jesús Castillo, quienes participarán en los 200 metros de sus categorías.

Revancha de la vida

El logro obtenido por la atleta cusqueña recibió, como se merecía, un reconocimiento por parte de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERU), destacando su nuevo laurel para el país.

¡La carrera que acaba de lograr Neri Mamani es histórica! ¡Ha logrado la primera medalla de oro del Perú en un Campeonato Mundial de Para Atletismo! La Para atleta cusqueña con discapacidad visual ha ganado la prueba de los 1,500 metros T11 de principio a fin, corriendo al lado de su 'competition partener' Aldo Cusi, describe su publicación en sus plataformas oficiales.

Es importante mencionar que, el logro de este domingo en la India es una verdadera revancha de vida para Neri, puesto que, hace un año, en esta misma prueba, durante los Juegos Paralímpicos París 2024, Mamani y Cusi terminaron terceros en la serie 1 y no pudieron clasificar a la final.

Neri Mamani hace historia pura, enalteciendo su imagen como ejemplo de superación para el deporte y la vida misma.