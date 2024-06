Pedro Gallese vestirá de verde: Arquero de la Selección Peruana intentará romper con cábala de Gareca

21/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan solo horas para el debut de la Selección Peruana frente a Chile en la Copa América. En ese sentido, se conoció que el conjunto nacional intentará romper con la cábala de Ricardo Gareca, vistiendo al arquero peruano, Pedro Gallese, de color verde.

Todo vale

Como se sabe, Ricardo Gareca es bastante conocido por su fidelidad a ciertas cábalas. Y es que para el estratega argentino, está prohibido oír, o, por si fuera poco, tararear canciones del puertorriqueño, Marc Anthony, antes de un partido.

A ello se le suma la rara superstición de no vestir ni ver nada de color verde, tanto en los entrenamientos como en algún encuentro futbolístico importante.

Por tal motivo, se reveló recientemente la noticia de que Pedro Gallese usaría atuendo verde para este partido frente a la Selección Chilena que dirige en la actualidad 'El Tigre'.

"Perú va todo de blanco como está establecido porque es el equipo A y atención que Pedro Gallese va a atajar de verde", contó el periodista Gustavo Peralta.

Fossati descarta amistad con Gareca

En una reciente rueda de prensa, el entrenador argentino, Ricardo Gareca, fue cuestionado sobre la relación que mantiene con Jorge Fossati. Según precisó, no existe ningún tipo de amistad pero si un gran respeto por la trayectoria del 'Nonno'.

"No tengo una amistad con Jorge (Fossati), pero sí un gran respeto. Sé de su gran trayectoria en el fútbol y nos hemos cruzado en partidos en Uruguay yo dirigiendo a Vélez. Le deseo lo mejor", mencionó el popular 'Tigre'.

Por su parte, Jorge Fossati no dudó en responder, afirmando que, en efecto, no es amigo del DT de Chile, tampoco tiene su número ni sabe donde vive. No obstante, destacó el hecho de haberse cruzado con él en algún evento relacionado al fútbol, además de guardarle cierta simpatía.

"No somos amigos. No tengo su número de teléfono, no sé dónde vive, pero es de esas personas que nos hemos cruzado en este mundo del fútbol y a quienes les guardo una simpatía", comentó el exentrenador de la 'U'.

En esa línea, dijo no sentir incomodidad por el cariño que aún le guarda la afición peruana: "Él (Ricardo Gareca) se ha ganado la consideración el respeto y el cariño de la afición. A mí no me no me incomoda para nada. En el fútbol no hay este enfrentamientos individuales, mañana juega Perú frente a Chile", agregó.

De esta manera, se conoció que para este partido frente a Chile, el arquero de la Selección Peruana, Pedro Gallese, vestirá uniforme verde con la finalidad de intentar romper con la cábala de Ricardo Gareca.