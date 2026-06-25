Pedro Gallese vuelve a Matute: Alianza Lima hace sorpresivo anuncio a semanas de iniciar el Torneo Clausura

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima volvió a los entrenamientos en los últimos días pensando en lo que será la segunda parte del año donde buscará repetir lo hecho en el Torneo Apertura. Bajo la dirección técnica de Pablo Guede, el plantel blanquiazul realiza una especie de pretemporada con la finalidad de alcanzar el nivel físico que les permitió marcar diferentes en el primer semestre.

Pedro Gallese vuelve a Matute

Además de los trabajos físicos, el entrenador argentino quiere que sus dirigidos disputen una serie de amistosos para alcanzar rodaje y nivel futbolístico antes del arranque del Torneo Clausura. A propósito de ello, el club íntimo sorprendió a más de uno al publicar en sus redes sociales un misterioso mensaje el cual pudo ser descifrado rápidamente.

"Lo que viene será especial ¿Están listos para reencontrarnos? ¡Prepárense para una tarde imperdible!", se pudo leer en la publicación de Alianza Lima junto a una gráfica de dos manos saludándose afectuosamente, aunque una de ellas llama la atención al tratarse de un portero.

Unos minutos después, el periodista Kevin Pacheco develó el misterio anunciando que Alianza Lima disputará un amistoso ante el Deportivo Cali de Pedro Gallese el próximo domingo 12 de julio. De acuerdo a lo informado, en los próximos días se revelará mayor información como el horario del partido, el precio de entradas y la fecha en que saldrán a la venta.

Alianza Lima sorprendió con esta publicación en redes.

"Alianza Lima enfrentará al Deportivo Cali de Pedro Gallese previo al inicio del Torneo Clausura. El partido será el domingo 12 de julio en Matute y se tiene planificado que sea con público. En los próximos días, club blanquiazul dará detalles del encuentro", indicó.

Con ello, el portero de la Selección Peruana pega la vuelta al Estadio Alejandro Villanueva luego de casi siete años. El guardameta nacional fue parte del club victoriano en la temporada 2019 donde se quedó muy cerca de alcanzar el título nacional.

Sorpresivo refuerzo íntimo

Siguiendo con las sorpresas y regresos, los blanquiazules recientemente anunciaron el regreso de Cristian Neira al primer equipo procedente del Atlético Grau. Su vuelta se da tras su buen semestre en el norte peruano, además de que cuenta con contrato por lo que su incorporación se encuentra totalmente cubierta.

"El Club Alianza Lima hace oficial el retorno del mediocampista Cristian Neira, quien se reintegra a los entrenamientos del plantel principal para afrontar el Torneo Clausura tras hacer efectiva la clausula de retorno, sin generar ningún cargo adicional al club", señalaron.

De esta manera, Pedro Gallese volverá a Matute para disputar un amistoso con el Deportivo Cali contra Alianza Lima el próximo domingo 12 de julio.