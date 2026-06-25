RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Nadie lo esperaba

Pedro Gallese vuelve a Matute: Alianza Lima hace sorpresivo anuncio a semanas de iniciar el Torneo Clausura

En medio de la para por el Mundial 2026, Alianza Lima sorprendió al anunciar el regreso de Pedro Gallese a Matute a solo días de iniciar el Torneo Clausura. Aquí los detalles.

Pedro Gallese vuelve a Matute tras sorpresivo anuncio de Alianza Lima.
Pedro Gallese vuelve a Matute tras sorpresivo anuncio de Alianza Lima. (FPF)

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 25/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Alianza Lima volvió a los entrenamientos en los últimos días pensando en lo que será la segunda parte del año donde buscará repetir lo hecho en el Torneo Apertura. Bajo la dirección técnica de Pablo Guede, el plantel blanquiazul realiza una especie de pretemporada con la finalidad de alcanzar el nivel físico que les permitió marcar diferentes en el primer semestre.

Pedro Gallese vuelve a Matute

Además de los trabajos físicos, el entrenador argentino quiere que sus dirigidos disputen una serie de amistosos para alcanzar rodaje y nivel futbolístico antes del arranque del Torneo Clausura. A propósito de ello, el club íntimo sorprendió a más de uno al publicar en sus redes sociales un misterioso mensaje el cual pudo ser descifrado rápidamente.

"Lo que viene será especial ¿Están listos para reencontrarnos? ¡Prepárense para una tarde imperdible!", se pudo leer en la publicación de Alianza Lima junto a una gráfica de dos manos saludándose afectuosamente, aunque una de ellas llama la atención al tratarse de un portero.

Unos minutos después, el periodista Kevin Pacheco develó el misterio anunciando que Alianza Lima disputará un amistoso ante el Deportivo Cali de Pedro Gallese el próximo domingo 12 de julio. De acuerdo a lo informado, en los próximos días se revelará mayor información como el horario del partido, el precio de entradas y la fecha en que saldrán a la venta.

Imagen
Alianza Lima sorprendió con esta publicación en redes.

Histórico jugador colombiano aprueba llegada de Alex Valera al América de Cali: "Puede aportar muchísimo"
Lee también

Histórico jugador colombiano aprueba llegada de Alex Valera al América de Cali: "Puede aportar muchísimo"

"Alianza Lima enfrentará al Deportivo Cali de Pedro Gallese previo al inicio del Torneo Clausura. El partido será el domingo 12 de julio en Matute y se tiene planificado que sea con público. En los próximos días, club blanquiazul dará detalles del encuentro", indicó.

Con ello, el portero de la Selección Peruana pega la vuelta al Estadio Alejandro Villanueva luego de casi siete años. El guardameta nacional fue parte del club victoriano en la temporada 2019 donde se quedó muy cerca de alcanzar el título nacional.

Sorpresivo refuerzo íntimo

Siguiendo con las sorpresas y regresos, los blanquiazules recientemente anunciaron el regreso de Cristian Neira al primer equipo procedente del Atlético Grau. Su vuelta se da tras su buen semestre en el norte peruano, además de que cuenta con contrato por lo que su incorporación se encuentra totalmente cubierta.

Paolo Guerrero saluda fichaje de Lapadula por la 'U' y pide su vuelta a la selección: "Muchos éxitos"
Lee también

Paolo Guerrero saluda fichaje de Lapadula por la 'U' y pide su vuelta a la selección: "Muchos éxitos"

"El Club Alianza Lima hace oficial el retorno del mediocampista Cristian Neira, quien se reintegra a los entrenamientos del plantel principal para afrontar el Torneo Clausura tras hacer efectiva la clausula de retorno, sin generar ningún cargo adicional al club", señalaron.

De esta manera, Pedro Gallese volverá a Matute para disputar un amistoso con el Deportivo Cali contra Alianza Lima el próximo domingo 12 de julio.

Temas relacionados Alianza Lima amistoso Deportivo Cali Matute Pedro Gallese

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA