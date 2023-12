"Pep Guardiola me decía que iba a ser DT": la impactante confesión que el entrenador español le hizo a Claudio Pizarro

Claudio Pizarro es del los futbolistas peruanos más destacados de todos los tiempos, principalmente por su trayectoria a nivel de clubes. Durante su estancia en Bayern Múnich, fue dirigido por el histórico Pep Guardiola, que le habría recomendado ser entrenador una vez se retire de los terrenos de juego.

El delantero confesó que Guardiola disfrutaba de conversar de fútbol con él, mencionando que tienen hasta el día de hoy una buena relación.

"Yo tenía 33 años cuando llega Pep Guardiola al Bayern . Él siempre quería conversar conmigo de fútbol. Me decía que yo iba a ser DT y que le hubiese gustado tenerme muchos años para hacerme el mejor delantero de Europa. Ahora tenemos una muy buena relación", señaló.

Más allá de la estricta relación profesional que establece Guardiola con sus futbolistas, Pizarro supo llevar una amistad en paralelo con el histórico técnico español. Incluso, Guardiola le habría confesado que pudo haberlo convertido en el mejor atacante del planeta si lo 'agarraba más jóven".

"Como no te agarre a los 25 años, te hubiera hecho el mejor delantero del mundo'. Yo ya estaba con 33 cuando estuve con Pep", fueron las palabras de Pizarro en una entrevista en 2022.

Además, Pizarro mencionó que Guardiola lo incitaba a 'salir de su zona de comfort' dentro del campo, y le gustaba que se involucrase en el jeugo colectivo. Esto sin descuidar su faceta de definidor.

"Yo entraba muy poco, pero como dices que le gustaba la posición cada vez que jugaba. Me decía Claudio regresa, pide la pelota, juega. No le gustaba que esté tanto en el área. A él le divertía que salga a jugar", expresó.

Previamente, Pizarro había comentado que se siente en capacidad de tener un rol dirigencial dentro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), además de tener carácter para la toma de decisiones. Sin embargo, especificó que únicamente trabajaría con 'gente de bien'.

"Me interesaría si es que puedo tomar decisiones y estoy metido con gente que quiera trabajar por el fútbol peruano y que sea gente de bien. Es algo que me interesa y siempre lo he dicho" comentó.