Juan Reynoso cumplió su primera práctica con Melgar: Estratega inició sus labores al mando de los rojinegros

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La era Juan Reynoso en Melgar, parte 2, comenzó oficialmente. El estratega nacional dirigió este martes 12 de agosto su primera práctica en Arequipa. A puertas abiertas, el 'Cabezón' dejó ver sus labores de cara a buscar el repunte de los rojinegros en el torneo Clausura.

Práctica se realizó en el CAR rojinegro

En las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del 'dominó' en la 'Ciudad Blanca', el entrenador peruano permitió el ingreso de la prensa. Con el buzo que lo distingue como el director técnico, dirigió el entrenamiento, que constó en la evaluación de los movimientos de sus dirigidos.

La práctica mostró mucho dinamismo por parte de sus dirigidos y con un 'Cabezón' que daba indicaciones para conseguir el funcionamiento ideal. Cabe precisar que salvo Jhamir D'Arrigo, trabajará con el equipo que le dejó la gestión de Walter Ribonetto e interinamente, Víctor Balta.

✅ASI INICIÓ LA ERA REYNOSO EN FBC MELGAR



Primer día de trabajos para el plantel rojinegro en el CAR Rojinegro en Mollebaya. pic.twitter.com/T8edGmRybZ — Carlos Alpaca Zuñiga (@calobeto11) August 12, 2025

Sobre el CAR construido por la dirigencia de Melgar, Reynoso ya había tenido palabras de elogio. Presentado en abril del 2024, este edificio debidamente equipado, es una de las cosas que no encontró en su primera etapa entre 2015 y 2017 y el cual es una prueba de la evolución de la institución, como dijo en la conferencia del lunes.

Melgar se alista para recibir a Ayacucho

El primer desafío que tendrá el ex seleccionador nacional, será Ayacucho FC, en el estadio Monumental de la UNSA. El cuadro ayacuchano marcha en el decimosexto lugar en el torneo Clausura con cuatro puntos, uno menos que los 'mistianos que marchan en la casilla 13.

Los rojinegros se impusieron en el partido de ida del Apertura por 3 a 2 como en condición de visita. En aquel duelo, disputado el 27 de marzo pasado, los goles los anotaron Tomás Martínez y Lautaro Guzmán por duplicado. Ambos estarán disponibles para el encuentro del próximo domingo.

Camino cuesta arriba para Reynoso

En su conferencia de prensa brindada en su presentación, el estratega reconoció que tendrán que remar desde abajo, por la situación en la que encontró al equipo. Sin embargo, espera que la irregularidad de otros rivales le permitan escalar puesto y conseguir el objetivo que es clasificar a la próxima Copa Libertadores.

De esta forma, Juan Reynoso completó su primera práctica como entrenador de Melgar en su segunda etapa. A puertas abiertas, el estratega dejó ver su trabajo al mando del elenco mistiano, que tendrá que entender rápido sus ideas para revertir la mala situación que atraviesa.