Selección peruana perdió 3-1 ante España en amistoso internacional por fecha FIFA 2026 disputado en Puebla

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana perdió 3-1 ante España en un amistoso internacional por fecha FIFA 2026 disputado en el estadio Cuauhtémoc, localizado en la ciudad de Puebla, en México. El cuadro dirigido por Mano Menezes tuvo falencias en la zona defensiva por lo que el cuadro rival no desaprovechó en anotar goles.

España impuso condiciones desde el primer tiempo

La noche del último lunes, 8 de junio, la Blanquirroja tuvo una exigente prueba de fuego ante su similar de España, una de las candidatas a ganar el Mundial 2026. El cuadro dirigido por Luis de la Fuente mostró superioridad y jerarquía cerrando su preparación con un triunfo previo a su debut ante Cabo Verde en la justa mundialista norteamericana.

Desde el pitazo inicial, el conjunto español tuvo el control de la pelota e impuso condiciones apenas el reloj marcaba el primer minuto del encuentro. El delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, marcó el primer tanto tras recibir el balón a ras de cancha ante la displicencia de la marca de Gruber y aprovechó para sacar un zurdazo desde fuera del área que Pedro Gallese no pudo atajar.

La insistencia por buscar el segundo tanto culminó cuando Torres lanzó una pase rasante al corazón del área para la llegada de su compañero del Barcelona, Pedri, quien solo tuvo que empujar la redonda.

Tan solo segundos después, Ugarriza tuvo el descuento para Perú tras eludir al arquero Unai Simón, pero al buscar el arco se quedó sin ángulo. A los 39' tuvo otra clara opción de gol, pero surgió Laporte para barrerse para evitar que saque un disparo. Una vez más, a los 44' el atacante de Melgar tuvo el remate, pero Cucurella logró desviar la pelota al tiro de esquina.

Autogol de Pedro Gallese y el descuento de Jairo Vélez

Al retorno de los vestuarios para el inicio del segundo tiempo, España realizó modificaciones. Se fueron Simón, Oyarzabal, Laporte y Ruiz. Ingresaron Raya, Olmo, García y Pino.

El trámite continuó siendo el mismo, un cuadro español imponiendo condiciones, mientras un Perú apelando al error del rival para establecer su juego y generar peligro. Así, a los 53' llegó el tercero de España después de que Torres centre por la banda derecha y Gallese en su afán de desviar el balón se metió un autogol.

A los 61' en Perú se fueron Noriega, Yotún y Vidales para la entrada de Castro, Carrillo y Barco. Tan solo cinco minutos después Jairo Vélez aparecería para batir la portería española tras un buen centro a ras de cancha de Marcos López.

Por último, pese a la entrada de Quiroz, Concha, Vilca, Huamán y Zegarra, el marcador no se movió y Perú cerró su cuarto amistoso en la era Menezes con una derrota 3-1 ante su similar de España.