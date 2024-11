Perú vs. Chile: Juan Carlos Oblitas pide al Gobierno que partido se juegue en el Estadio Nacional

El director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, solicitó al Gobierno que se otorguen garantías para que el partido Perú vs. Chile se juegue en el Estadio Nacional.

En conferencia de prensa, el 'Ciego' indicó que en la FPF tenían previsto que el Clásico del Pacífico se dispute en el Estadio Nacional y criticó al Ejecutivo por pronunciarse sobre este tema a pocos días del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC).

"Nosotros teníamos previsto jugar ante Chile en el Estadio Nacional, pero faltando una semana, las autoridades del Gobierno, nos dicen que no dan garantías para jugar en el Nacional, pero sí en el Estadio Monumental (...) Hace un año sabíamos que se desarrollaba la APEC, sabíamos que no iríamos a concentrar al hotel donde siempre concentramos, hicimos el trabajo logístico, y ahora una semana antes no nos dan las garantías, es una cosa insólita", declaró.