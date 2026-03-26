Deportistas transgénero NO PODRÁN competir en la categoría femenina para los próximos Juegos Olímpicos 2028

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció una medida histórica que redefine la categoría femenina en los Juegos Olímpicos: a partir de Los Ángeles 2028, sólo las mujeres biológicas podrán competir en disciplinas femeninas. La decisión, aprobada por el Comité Ejecutivo, se presenta como un intento de "proteger la equidad, la seguridad y la integridad" en el deporte de élite.

La nueva política

La elegibilidad se determinará mediante una prueba genética para detectar el gen SRY, presente únicamente en hombres biológicos. Los atletas deberán dar negativo en esta prueba para competir en la categoría femenina. Según el COI, se trata de un método "poco intrusivo", que puede realizarse con saliva o sangre y basta con hacerlo una vez en la vida.

El organismo aclaró que habrá "raras excepciones" para atletas con síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos u otros trastornos del desarrollo sexual que no se beneficien de los efectos anabólicos de la testosterona. En cambio, los deportistas transgénero XY y aquellos con condiciones sensibles a los andrógenos deberán competir en categorías masculinas.

🏅🚨 COI se alinea a Trump y excluye a mujeres trans de pruebas femeninas rumbo a LA 2028



La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, anunció nuevas medidas que excluyen a mujeres trans de las pruebas femeninas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.... pic.twitter.com/GWmKF3VpUP — Político MX (@politicomx) March 26, 2026

Antecedentes y polémicas

La decisión responde a las crecientes controversias en torno al deporte femenino. En los Juegos de París 2024, las boxeadoras Imane Khelif (Argelia) y Lin Yu‑ting (Taiwán) fueron descalificadas del Mundial 2023 por la federación internacional (IBA) tras supuestamente fallar pruebas de elegibilidad de género, aunque luego compitieron en la cita olímpica.

Estos casos generaron un intenso debate sobre la equidad en las categorías femeninas. Fuera del campo olímpico, uno de los casos más controversiales fue el de Jammie Booker, quien en el 2025 ganó el título de "La Mujer más Fuerte del Mundo", el cual le fue despojado tras conocerse que era transgénero, información que ocultó para poder participar.

Jammie Booker, despojada del título de la mujer más fuerte del mundo en 2025 tras revelarse que era trans.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, afirmó que la política "se basa en la ciencia" y fue elaborada por expertos médicos. El organismo subrayó que la existencia de una categoría femenina es "universalmente aceptada" como necesaria para garantizar igualdad de acceso al deporte de élite.

"Es injusto, y en algunos deportes no es seguro, que los varones biológicos compitan en la categoría femenina", señaló Coventry.

Alcance de la norma

La medida se aplicará en todas las disciplinas del programa olímpico, tanto individuales como por equipos, pero no afectará a programas deportivos de base o recreativos. El COI destacó que la política busca dar claridad y uniformidad en un tema que ha generado divisiones entre federaciones internacionales.

La decisión marca un punto de inflexión en el deporte olímpico. Al limitar la categoría, el organismo busca garantizar equidad y seguridad, aunque la medida ya genera debate sobre inclusión y derechos de los atletas trans. Los Juegos de Los Ángeles 2028 serán el primer escenario donde esta política se pondrá a prueba, con implicaciones que podrían redefinir el futuro del deporte mundial.