¿'Pipo' Gorosito seguirá tras la eliminación de la Libertadores? Importante directivo de Alianza Lima se pronuncia

Alianza Lima atraviesa por uno de sus momentos más complicados en lo que va de la temporada. La derrota ante Talleres de Córdoba los dejó fuera de la Copa Libertadores desatando una ola de críticas hacia todo el plantel y comando técnico.

El propio 'Pipo' Gorosito no se salvó de los comentarios negativos y fue señalado como principal responsable de la debacle futbolística del cuadro blanquiazul. Incluso, un sector comenzó a cuestionar su presencia al frente de los victorianos hasta el punto de pedir su salida.

A propósito de ello, el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, habló con los medios de prensa a la llegada del plantel al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Ahí, el responsable futbolístico del club dejó en claro que el estratega argentino aún cuenta con la plena confianza de la directiva señalando que cuenta con la capacidad de sacar adelante al equipo.

Además, el 'pepón' precisó que lo hecho en la primera fase de la Copa Libertadores le otorga un respaldo adicional para lo que resta de la temporada.

"No podemos dejar de reconocer lo que este cuerpo técnico, encabezado por 'Pipo', nos dio desde que llegó. Tenemos un cuerpo técnico que es capaz, no vamos a olvidar los buenos momentos que este equipo desde febrero viene compitiendo, es el equipo que ha jugado once fechas a nivel internacional, ha pasado tres fases, entonces eso no lo hace cualquiera, de 55 equipos, cuatro han logrado y Alianza es uno de ellos", indicó.