Natalia Málaga regresa a la Liga Peruana de Vóley: Se convirtió en la nueva técnica de Deportivo Géminis

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

De nuevo al ruedo. Gran sorpresa causó la inesperada salida de Otávio Machado como director técnico del Club Cultural Deportivo Géminis, pese a que el último fin de semana obtuvo un triunfo importante en la Liga Peruana de Vóley. Ahora quien asumirá las riendas de la escuadra de Comas será Natalia Málaga, tras permanecer varios años alejada de las canchas.

La flamante entrenadora de Géminis

Este miércoles 5 de noviembre, el conjunto comeño recurrió a sus redes sociales oficiales para publicar un video en el que se observa a la mundialista y olímpica, Natalia Málaga, entrenando a las jugadoras con su típico estilo criterioso y tajante.

"Ya llegúe al equipo Géminis de Comas para quedarme y ser una guerrera más", se le escucha decir a la exvoleibolista al final del audiovisual. Mientras que en la descripción del post, el equipo le extendió una cálida saludo: "¡Nueva era en Géminis! Bienvenida Natalia Málaga a esta familia. Tu pasión y liderazgo nos inspiran a ir por más".

Al respecto de la flamante incorporación de la estratega peruana y las razones de dicha decisión, Luis Linares, presidente del Club Cultural Deportivo Géminis, concedió una entrevista a la conocida emisora radial Ovación. Allí sostuvo que la salida del entrenador Otávio Machado ya estaba decidida y que se dio por solicitud de las jugadoras.

"El tema de la salida de Otávio ya lo habíamos definido incluso antes del inicio de la liga, ya habíamos conversado ese tema con él. No habíamos revelado el nombre del reemplazo que era Natalia, solo que no se encontraba en el país (...) el cambio fue a solicitud de ellas y también de la apreciación que nosotros hacíamos", señaló.

La sorpresiva salida de Otávio Machado

El pasado 25 de octubre arrancó la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 en el que 12 equipos buscarán la ansiada gloria con la obtención del título nacional, que se encuentra actualmente en manos de Alianza Lima. Entre dichos clubes que anhelan ello está Deportivo Géminis.

Si bien es cierto. 'Las Comeñas' empezaron con una derrota por 3-1 ante Universitario. En la segunda fecha mejoraron y lograron su victoria frente a Regatas Lima por el marcador 3-1. Ahora se preparan para frontar la tercera jornada, pero esta vez con un cambio de DT, así lo dieron a conocer el último martes a través de un comunicado.

Como vemos, tras la salida de Otávio Machado, el Club Cultural Deportivo Géminis reveló que Natalia Málaga será su flamante entrenadora para la temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley.