Presidente José Jerí felicitó a Universitario por su histórico tricampeonato de la Liga 1

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente de la República, José Jerí, felicitó a Universitario de Deportes por haber alcanzado el tricampeonato de la Liga1 2025 tras vencer 2-1 a ADT de Tarma.

El mandatario expresó su reconocimiento al equipo crema a través de una videollamada con el capitán Aldo Corzo, gesto que fue compartido en las redes oficiales del club.

Durante la conversación, Jerí transmitió sus felicitaciones al plantel y resaltó el esfuerzo mostrado a lo largo del torneo. Por su parte, Corzo agradeció el saludo presidencial, respondiendo con entusiasmo: "Presidente, ¡Y dale U! Muchas gracias por el saludo, sabe que lo queremos un montón. ¡Y dale U toda la vida!".

El club difundió el emotivo momento en TikTok e Instagram, donde los hinchas destacaron la cercanía del mandatario con el equipo. La llamada se realizó mientras el plantel celebraba en su hotel, a pocas horas de retornar a Lima.

Universitario asegura su estrella número 29

Con este triunfo, Universitario sumó su título número 29 en el fútbol peruano, consolidándose como el equipo más laureado del país. El conjunto dirigido por Jorge Fossati se coronó campeón a falta de dos fechas para el cierre del Torneo Clausura, reafirmando su dominio en las últimas tres temporadas.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre en el estadio Monumental, durante el encuentro ante Deportivo Garcilaso, por la penúltima jornada del campeonato. El club espera celebrar con su hinchada este nuevo logro que marca un capítulo histórico en su trayectoria.

El equipo merengue logró el tricampeonato tras superar jornadas exigentes y mantener una campaña sólida. Su victoria en Tarma selló matemáticamente el campeonato, confirmando una racha ganadora que los mantiene en la cima del fútbol nacional.

"La grandeza de la 'U' no está en discusión"

El administrador temporal de Universitario, Franco Velazco, se mostró "sumamente emocionado" por la conquista del tricampeonato. Destacó que el equipo superó todos los obstáculos para alcanzar este nuevo título, demostrando su fortaleza dentro y fuera de la cancha.

Velazco afirmó que la institución crema "es la leyenda viva del fútbol peruano" y enfatizó que "la grandeza de la 'U' no está en discusión. Somos los más grandes".

Además, resaltó el compromiso del plantel, que ganó tres partidos en solo seis días, reflejando la disciplina y determinación que los llevó a la gloria.

El tricampeonato 2025 reafirma la hegemonía de Universitario en la Liga1 y su papel como símbolo de perseverancia, historia y pasión. Los hinchas celebran un título que los llena de orgullo y que, una vez más, demuestra que la mística crema sigue más viva que nunca.