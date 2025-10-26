Rodrigo Ureña mandó FUERTE mensaje tras tricampeonato de Universitario: "Que sigan inventando excusas"

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Uno de los baluartes de Universitario de Deportes habló tras el triunfo sobre ADT en Tarma que significó el tricampeonato del equipo 'crema'. Rodrigo Ureña expresó su alegría por el objetivo alcanzado y envió un mensaje a todos sus rivales, alegando que han inventado excusas para justificar sus fracasos deportivos.

La 'U' casi imbatible en la Liga1

El volante chileno claramente emocionado, declaró para L1 Max, el canal oficial del certamen, enviando un saludo a su progenitor que perdió la vida hace poco tiempo. Además resaltó la fortaleza del grupo, que hasta el momento, se encuentra invicto en el Torneo Clausura.

"Quiero dedicárselo a mi viejo que se fue hace un par de meses, a mi familia, a mi madre, a mi hermano. Ha sido de lejos el año más duro de mi carrera. Sabía que él iba a estar contento yo haciendo eso. Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente", indicó Ureña.

Sobre el rendimiento del equipo, enfatizó que ha sido superior al resto de aspirantes no solo en esta campaña, sino en las dos pasadas. Cabe precisar que en 2023 se coronó tras 10 años venciendo en la final a Alianza Lima y al siguiente revalidó el título sin disputar el playoff.

"Hemos trabajado mucho, un montón. Se hablaron montón de estupideces... en tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estos tres últimos años y que sigan llorando, inventado excusas. Aquí y a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados", sostuvo.

Sanción contra Ureña

El mediocentro de 32 años estuvo sancionado por seis fechas, luego de que la Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ratificara en setiembre las seis fechas de penalidad. Al futbolista se le acusó de haber insultado a un árbitro. Recién en la jornada pasada ante Sporting Cristal pudo ser incluido, aunque no jugó por disposición de Jorge Fossati.

Los partidos que se perdió el 'pitbull' fueron ante Melgar, UTC, Cusco FC, Alianza Atlético y Juan Pablo II. No obstante, la amplitud del plantel 'crema' sirvió para que su ausencia no se note y puedan conseguir resultados que sirvieron para ganar el torneo.

Tras consumar el tricampeonato, Rodrigo Ureña habló y lanzó un potente recado contra sus rivales. El volante de Universitario de Deportes enfatizó que en estos tres últimos años han sido inobjetablemente los mejores del fútbol peruano, por lo que las excusas de sus rivales sobran.