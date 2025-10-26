Universitario tricampeón: El polémico baile de los jugadores cremas en Tarma ¿Burla al compadre?

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Con goles de Matías Di Benedetto y Alex Valera, Universitario logró el ansiado tricampeonato tras vencer por 2-1 a ADT en la altura de Tarma. Con ese resultado, el elenco crema demuestra una vez más que es el mejor del fútbol peruano. Los números y estadísticas lo demuestran haciendo feliz a millones de hinchas.

La polémica celebración del plantel de Universitario en Tarma

Luego de dar la vuelta olímpica en el Estadio Unión de Tarma, los jugadores, comando técnico y plana directiva ingresaron al los vestuarios para proseguir con la celebración. Jugadores como Alex Valera, Jairo Concha, entre otros, utilizaron sus redes sociales para realizar transmisiones y compartir su alegría con sus fanáticos y seguidores.

Posteriormente, las cuentas de Universitario hicieron lo propio colgando un video que ha generado polémica. En este corto clip se ve a los futbolistas cremas bailando uno detrás de otro con unos pasos que han dado que hablar y con el título de 'Los tricampeones bailan como quieren'.

De inmediato, los miles de hinchas de la 'U' en redes sociales celebraron este hecho y lo compartieron en sus respectivas cuentas. ¿Qué es lo que hace especial este baile? Resulta que esta coreografía fue popularizada por los jugadores de Alianza Lima durante las victorias en la Copa Sudamericana.

La 'U' es el favorito del Señor de los Milagros

Otro que aprovechó en dejarle una indirecta al rival de toda la vida es el actual administrador de Universitario, Franco Velazco. El mandamás merengue agradeció a todos los integrantes que hicieron posible esta consagración como jugadores y comando técnico.

Sin embargo, durante su discurso, el principal directivo crema aseguró que, con la consagración en el mes de octubre, ha quedado claro que el Señor de los Milagros tiene a su favorito. Por ello, recordó la camiseta morada conmemorativa que lanzaron en los últimos días y que recibió algunos cuestionamientos.

"Es nuestro segundo tricampeonato en la historia del club. Agradecerle a Dios, a nuestro Señor de los Milagros que tiene a su preferido en octubre. Hemos ganado todo, somos campeones y se lo dedicamos a él por eso queríamos homenajearlo con esta camiseta que va pasar a la historia", indicó.

De esta manera, el plantel de Universitario de Deportes celebró el tricampeonato conseguido en la altura de Tarma emulando el baile que popularizó Alianza Lima durante esta temporada 2025. Alex Valera lideró estas celebraciones tras haber sido duramente criticado por Hernán Barcos.