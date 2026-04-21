'Puma' Carranza le responde a Paolo Guerrero tras no considerarlo ídolo de la 'U': "Mi carrera ha sido limpia"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Gran controversia generaron las recientes expresiones de Paolo Guerrero tras referirse con tono sarcástico hacia José Luis Carranza cuando en el programa digital 'MVP', el conductor Aldo Miyashiro reveló que su ídolo en Universitario era el exfutbolista. Pero el 'Puma' no se ha quedado callado y le ha respondido contundentemente al delantero de Alianza Lima.

La polémica que desató Paolo Guerrero

Todo ocurrió en la reciente edición del programa 'MVP' del canal de YouTube +QTV Network, el cual es conducido por Aldo Miyashiro y Paolo Guerrero, en la que estuvieron como invitados Yaco Eskenazi y Christian 'El Loco' Wagner. Hablaron sobre diversos pasajes de su vida así como de fútbol.

En tal sentido, en un determinado momento abordaron el tema sobre qué ídolo tienen en el equipo de sus amores, pregunta que fue formulada por el experimentado ariete. Por su parte el 'Chino' Miyashiro, hincha confeso de Universitario de Deportes, afirmó que de la escuadra crema tiene varios ídolos, pero uno que resaltó fue José Luis 'El Puma' Carranza,

Dicha revelación generó una reacción inmediata en el 'Depredador'. No lo podía creer, se levantó del set y soltó la frase que enfureció a todos los hinchas del cuadro merengue. "Estamos hasta las hue***, no seas malo pues 'Chino'", expresó el máximo goleador de la selección peruana.

En consiguiente, soltó algunos ídolos que sí tiene Alianza Lima como Teófilo Cubillas o Hugo Sotil, pese a que Miyashiro trató de justificar su respuesta, el hijo de doña Peta insistió asegurando "no puedes comparar pues 'Chino'"."En el Perú el 80% es de Alianza Lima", afirmó Guerrero.

El 'Puma' le responde con todo a Paolo Guerrero

Tras lo protagonizado y manifestado por Paolo Guerrero, el 'Puma' Carranza, fiel a su estilo frontal, no se quedó con los brazos cruzados y le respondió tajantemente al atacante blanquiazul, en una reciente edición del espacio de YouTube 'La Interna'.

"Siempre la soberbia, la arrogancia. Yo siempre he dicho que el único ídolo (de la 'U') es 'Lolo' Fernández, yo siempre he sido un referente. Mi carrera ha sido limpia y aparte mi club me ama, la mitad más uno me ama. Siempre me hice solo desde que mi padre falleció. Pero eso no quita nada, no tengo que ponerme un número de camiseta para que me amen", dijo.

Bajo esa premisa, resaltó que la 'U' "me dio un colchón" y él le devolvió "ocho títulos". "Si mi club me ama ¿qué le puedo decir a otra persona?", enfatizó el exfutbolista de Universitario.

Luego de que Paolo Guerrero considerara que el 'Puma' Carranza no es un ídolo de la 'U', el exfutbolista, fiel a su estilo frontal, no se quedó callado y le respondió que en el club merengue lo aman y que ha tenido una carrera limpia.