"La Municipalidad no le paga nada a grupos criminales": RLA se niega a pagar a Lima Expresa pese a perder arbitraje

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (RLA), señaló que su comuna no pagará a "grupos criminales", esto luego que el Tribunal Arbitral de París emitiera un fallo que ordena el desembolso de 30 millones de dólares a la concesionaria Lima Expresa SAC (ex Línea Amarilla).

En diálogo con la prensa, RLA defendió las acciones legales que emplea la comuna en los Estados Unidos (EE. UU.) frente a dicha concesionaria. Según indicó, la justicia de este país no tiene extensos plazos de demora como sucede en el Perú.

"La Municipalidad de Lima a grupos criminales no les paga nada. Y lo que el municipio está haciendo o ya empezó, es un proceso, en Estados Unidos, donde a diferencia de aquí, que se demora cada 7 años la justicia, una justicia politizada, mientras la señora (Susana) Villarán que, ha confesado, sigue en la playa (...) Nosotros estamos demandando fuera de Perú", declaró.

En ese sentido, el burgomaestre aludió a una presunta "cofradía" entre OAS y el laudo francés tras la resolución que desestimó el requerimiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que buscaba la nulidad del contrato de concesión y de las adendas del proyecto Línea Amarilla por presuntos actos de corrupción.

En otro punto de su pronunciamiento, López Aliaga recalcó su recomendación con la presidenta Dina Boluarte acerca de emitir unas disculpas públicas a raíz del 'caso Rolex'.

Semanas después del pronunciamiento de la mandataria sobre el origen de sus relojes, el burgomaestre siguió mostrándose reacio a dichas explicaciones. Según indicó, es poco creíble que en el día de tu cumpleaños "te presten" un artículo.

"Cómo voy a ir a un cumpleaños diciendo sabes qué, te los doy (los relojes) pero prestados. No me entra a mí en el cerebro, no es lógico (...) Yo hace dos semanas planteé que la señora (Boluarte), por lo menos, pida disculpas, si uno se equivoca pide disculpas", aseguró.