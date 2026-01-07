Luis Ramos cierra definitivamente las puertas a Universitario y celebra su presente en Alianza Lima

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La llegada de Luis Ramos a Alianza Lima ha generado entusiasmo entre los hinchas. Tras una destacada temporada como goleador en América de Cali, el delantero peruano dejó claro que, a pesar del interés de Universitario de Deportes, su futuro está únicamente en el club blanquiazul y su enfoque está en la Liga 1 2026.

Luis Ramos cierra las puertas a Universitario

Consultado por Jax Latin Media sobre la posibilidad de sumarse a Universitario de Deportes en un futuro, Luis Ramos no dudó en cerrar el tema y dejarlo atrás. El delantero destacó el respeto que siente por su actual club y aseguró que no quiere especular con otros intereses.

"Para mí es un tema cerrado, creo que por todo el respeto que se merece Alianza, prefiero no tocar el tema, porque la verdad estoy feliz y agradecido con el club", señaló Luis Ramos.

Luis Ramos celebra su presente en Alianza

Luis Ramos también destacó su buena temporada en Colombia, donde fue uno de los máximos goleadores de América de Cali, hecho que reforzó su confianza y llamó la atención de varios clubes de la Liga 1.

"La verdad me quedo contento por el trabajo que hice en Colombia porque salir goleador en un club tan grande no es cualquier cosa. Creo que por esos méritos muchos clubes se interesaron en mi trabajo y poder contratarme. Pero nada, eso creo que lo habló mi empresario con la gente de Universitario", explicó.

El delantero subrayó que su felicidad y motivación pasan por representar a Alianza Lima, donde firmó contrato hasta finales de 2028, asegurando estabilidad y continuidad en su carrera. "Hoy en día me debo Alianza y estoy muy feliz de estar aquí", añadió,

Asimismo, Luis Ramos explicó que uno de los motivos más importantes para fichar por Alianza Lima fue la pasión de su hinchada: "Quería llegar a Alianza por el calor de la gente, por cómo viven los partidos. Me tocó jugar de visitante y hoy en día jugar de local con esa hinchada... La verdad que me da gusto poder disfrutar de eso".

Trayectoria de Luis Ramos

Antes de llegar a Alianza Lima, Luis Ramos dejó su huella en varios equipos del fútbol peruano y también tuvo experiencia en Colombia. Entre ellos destacan:

Carlos Mannucci (Perú)

Deportivo Llacuabamba (Perú)

Deportivo Municipal (Perú)

Los Chankas (Perú)

Cusco FC (Perú)

América de Cali (Colombia)

Alianza Lima (Perú)

Con estas declaraciones, Luis Ramos cierra definitivamente las puertas a Universitario y celebra su presente en Alianza Lima, donde apunta a mantener su nivel goleador y contribuir al éxito del club.