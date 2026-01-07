Alan Cantero explicó por qué decidió seguir en Alianza Lima a pesar de ofertas de otros clubes de la Liga 1

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Que Alan Cantero siga en Alianza Lima llamó la atención de los hinchas, sobre todo porque había recibido propuestas de otros clubes de la Liga 1. En una reciente entrevista, el jugador explicó las razones por las que decidió quedarse en el club victoriano.

Cantero está enamorado de la hincha de Alianza

Desde que llegó a Alianza Lima, Alan Cantero notó algo que marcaría su decisión de quedarse: el fervor de los hinchas. Según contó, ese respaldo constante fue determinante para rechazar propuestas de otros clubes de la Liga 1.

"Desde que llegué fue especial por cómo siente la gente de Alianza, cómo lo vive y cómo te transmite esa pasión. Uno trata después cuando está en la cancha, representarlo de esa manera. Creo que por eso también surge el cariño de ellos", explicó el atacante a Infobae.

El argentino subrayó que cada partido se convierte en una experiencia única gracias al aliento de la hinchada, algo que lo motiva a dejarlo todo en la cancha y a crecer como futbolista dentro del club victoriano.

Más allá de la pasión de los hinchas, Alan Cantero destacó que el reconocimiento que recibe por su desempeño lo incentiva a seguir trabajando duro. Para él, jugar en Alianza Lima significa devolver todo ese cariño dentro del campo de juego.

"A mí, la verdad, me motiva mucho saber que tengo el apoyo de la gente, eso es increíble. El reconocimiento también por lo que uno hace te hace motivar para seguir creciendo, dar lo mejor en el club y devolverle ese cariño dentro de la cancha", agregó.

Este compromiso con el equipo blanquiazul se refleja no solo en su rendimiento individual, sino también en su entrega durante los entrenamientos y partidos importantes de la Liga 1.

Alan Cantero quiere ser campeón este 2026

En la entrevista, Cantero también se refirió a las metas del club para la temporada y dejó en claro que su decisión de quedarse tiene un propósito: luchar por el título de la Liga 1.

"Este año estamos con mucha ilusión. Vamos a pelear cosas muy importantes donde nos tenemos que preparar de la mejor manera. Ojalá en lo que vaya del año podamos lograr los objetivos, que es lo que todos queremos y lo tenemos claro", manifestó.

El jugador argentino renovó con Alianza Lima hasta el 2028, después de que el club comprara su pase. Ahora se concentra en devolver esa confianza y apoyo en cada partido, mientras ayuda al equipo a alcanzar sus metas.

Así, Alan Cantero explicó por qué decidió seguir en Alianza Lima pese a ofertas de otros clubes de la Liga 1, destacando la pasión de la hinchada, el reconocimiento recibido y su compromiso por luchar por el título esta temporada.